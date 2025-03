Czy dla flisaków starczy wody w Dunajcu?

1 kwietnia rozpocznie się tegoroczny sezon spływu przełomem Dunajca w Pieninach. Flisacy przygotowują tratwy i przystanie, jednak niepokoi ich niski poziom wody w rzece. W tym roku ceny biletów wzrosną o 6 proc. - powiedział PAP szef Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich Jerzy Regiec.

Na 26 kwietnia flisacy zaplanowali uroczystą mszę na przystani w Sromowcach, połączoną z otwarciem sezonu turystycznego na Dunajcu. Sezon flisackich spływów potrwa do 31 października.

„Zgodnie z planem chcemy rozpocząć spływ od 1 kwietnia. Na 28 marca jest zaplanowany spływ kontrolny, podczas którego będziemy badali spławność i usuwali ewentualne naniesione przez rzekę przeszkody. Obecnie sprawdzamy łodzie oraz naprawiamy i budujemy nowe jednostki. Robimy też drobne remonty na przystaniach” – powiedział PAP Jerzy Regiec.

Wyjątkowo sucha zima

Jak dodał, najwięcej obaw budzi niski poziom wody w Dunajcu, spowodowany wyjątkowo suchą zimą.

„Mamy pewne obawy co do niskiego stanu wody w Dunajcu, bo tak suchego roku nie pamiętam. Niepokojący jest też niedostateczny opad śniegu w Tatrach, który zawsze był zasobem wody, bo jak jest dużo śniegu na szczytach, to wytapia się on nawet do lipca, zasilając Dunajec. Myślę, że mimo wszystko damy radę, bo dzięki zaporze wodnej w Niedzicy woda na spływy jest regulowana. Dla normalnej spławności rzeki potrzeba 14 metrów sześciennych wody wypuszczanej z zapory dolnej w Sromowcach, aby zapewnić spływ. Taka ilość wody pozwala na bezpieczne i bezkolizyjne pływanie flisackimi tratwami” – wyjaśnił.

Bilety na spływ podrożeją

W tym sezonie ceny biletów wzrosną, czyli za bilet normalny zapłacimy o 6 zł więcej niż w roku ubiegłym. Spływ do Szczawnicy w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 października kosztować będzie 97 zł plus 8 zł za bilet wstępu na szlak wodny Pienińskiego Parku Narodowego. W szczycie sezonu oraz w długie weekendy cena wzrośnie do 103 zł plus 8 zł za bilet do PPN.

Bilet ulgowy kosztować będzie 70 zł plus 4 zł za bilet do PPN w okresie „niskiego” sezonu oraz 74 zł plus 4 zł za kartę w szczycie sezonu. Dla grup zorganizowanych, w tym grup szkolnych, cena za spływ 12-osobową tratwą wynosi 950 zł - dla uczniów liceum do 18. roku życia, a w przypadku innych grup – 1000 zł.

Historia spływu Dunajcem

Spływ przełomem Dunajca to jedna z największych atrakcji turystycznych polskich gór, mająca wielowiekową tradycję. Najstarsze zapisy potwierdzają najstarsze turystyczne spływy przełomem Dunajca już w 1832 roku. Początkowo spływ miał charakter towarzyskich imprez organizowanych dla gości okolicznych dworów i zamków. Popularność spływu wzrosła wraz z rozwojem Szczawnicy jako uzdrowiska, a jego propagatorem był Józef Szalay.

W 1934 roku powstało Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na Rzece Dunajec, które zajęło się organizacją spływu. Obecnie zrzesza ono ponad 900 flisaków, z czego około 500 czynnych. W sezonie przygotowanych jest około 250 zestawów łodzi, a tratwy kursują codziennie od 1 kwietnia do 31 października, z wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych i Bożego Ciała.

Trasa spływu rozpoczyna się na przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych – Kątach lub w Sromowcach Niżnych, a kończy w Szczawnicy. Trwa 2 godziny 15 minut lub w Krościenku - 2 godziny 45 minut.

Szymon Bafia (PAP), sek

