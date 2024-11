Koniec z tanim KRUS-em?

Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje podwyższenie wysokości składki zdrowotnej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podwyżka miałaby być aż pięciokrotna. W ten sposób można byłoby choć częściowo zasypać dziurę w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia – argumentują przedsiębiorcy.

Składka zdrowotna odprowadzana obecnie przez rolników wynosi złotówkę za każdy pełny hektar przeliczeniowy. Zdaniem FPP, optymalnie byłoby gdyby rząd podniósł ją do 5 zł. Wysokość przeciętnej składki wzrosłaby wówczas o około 29 złotych miesięcznie, co przełożyłoby się na dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości 400 mln zł.

Minister zaprzecza

Postulat zakłada, że całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania składki zdrowotnej byliby rolnicy prowadzący gospodarstwa do 6 ha. Minister finansów, Andrzej Domański, zapewnił, że nie ma planu zmian w oskładkowaniu rolników.

Na ochronę zdrowia brakuje 15 mld zł

Z kolei szefowa resortu zdrowia, Izabela Leszczyna, zwróciła uwagę, że obciążenia rolników i przedsiębiorców w finansowaniu systemu ochrony zdrowia wyraźnie się różnią, dlatego niezbędne są w tym zakresie zmiany systemowe. Przyznała, że chciałaby mieć więcej pieniędzy w systemie. Nie powinno to chyba nikogo dziwić, skoro w tym roku na ochronę zdrowia zabraknie nawet 15 mld zł, w przyszłym może być jeszcze gorzej.

PAP, Polsat News, Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polskie lasy rosną, podczas gdy świat się wylesia

Sprzedaż zagraniczna polskiej żywności pikuje!

Tokio zaoferuje nam najnowszą technologię w energetyce?

»» Eksperci ekonomiczni na antenie telewizji wPolsce24 o budżetowej dziurze Tuska – oglądaj tutaj: