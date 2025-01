Polskie kopalnie węgla toną: wydobycie spada, ale zwały nadal pełne!

Wydobycie z polskich kopalń węgla kamiennego w listopadzie 2024 r. spadło o blisko 0,2 mln ton wobec października - wynika z danych ARP. Nieco wyższa od produkcji była sprzedaż - o 0,1 mln ton (miesiąc do miesiąca). Dzięki temu minimalnie spadł poziom kopalnianych zwałów.

W jedenastym miesiącu ub. roku produkcja węgla wyniosła 3,893 mln ton, a sprzedaż 4,001 mln ton. Stan zwałów spadł do 5,743 mln ton.

Dane o miesięcznych poziomach wydobycia i sprzedaży katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, publikuje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym. We wtorek rano opublikowano szczegółowe dane za listopad ub. roku.

W poprzednich miesiącach widać było ogólną tendencję stabilizacji wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego (energetycznego i metalurgicznego łącznie).

Produkcja węgla

W maju 2024 r. produkcja węgla w polskich kopalniach wyniosła 3,315 mln ton, w czerwcu wzrosła do 3,335 mln ton, w lipcu do 3,631 mln ton, by w sierpniu znów spaść do 3,431 mln ton. We wrześniu produkcja wzrosła minimalnie do 3,454 mln ton i w październiku wzrosła istotnie - do 4,171 mln ton.

Sprzedaż w maju ub. roku wyniosła 3,146 mln ton, w czerwcu 3,306 mln ton, w lipcu 3,293 mln ton, w sierpniu 3,498 mln ton, we wrześniu 3,446 mln ton, a w październiku 3,805 mln ton.

W poprzednich latach pierwszymi miesiącami przedsezonowego wzrostu wydobycia, a przede wszystkim sprzedaży, były sierpień lub wrzesień; teraz pierwsze istotne wzrosty przesunęły się na październik. W listopadzie 2024 r. produkcja i sprzedaż jednak spadły wobec października, podobnie jak rok wcześniej.

W sierpniu 2023 r. wyprodukowano 3,847 mln ton węgla, we wrześniu 2023 r. 4,188 mln ton, w październiku 4,821 mln ton, a w listopadzie 4,636 mln ton. mln ton. Jeśli chodzi o sprzedaż, w sierpniu 2023 r. sprzedano 3,557 mln ton, we wrześniu 4,187 mln ton, w październiku 4,686 mln ton, a w listopadzie 4,181 mln ton.

Przykopalniane wały

Obecna sytuacja przekłada się m.in. na stan przykopalnianych zwałów. W maju 2024 r. leżało na nich 5,318 mln ton niesprzedanego surowca, w czerwcu 5,325 mln ton, w lipcu 5,635 mln ton, w sierpniu 5,537 mln ton, we wrześniu 5,530 mln ton, w październiku rekordowe w ostatnich latach 5,861 mln ton i w listopadzie 5,743 mln ton.

Zatrudnienie w sektorze wyniosło na koniec listopada ub. roku 74,4 tys. osób, podczas gdy na koniec listopada 2023 r. było to 76,2 tys. osób.

