Warszawa z wyłączeniami ruchu przez wizytę wiceprezydent USA

W czwartek w związku z wizytą wiceprezydent USA, na ulicach Warszawy należy się spodziewać chwilowych wyłączeń ruchu na wybranych ulicach- poinformował rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że utrudnienia mogą występować przez cały dzień

Utrudnienia w stolicy występują od godz. 9 i są związane z wizytą wiceprezydent USA Kamali Harris. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak podkreślił, że najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo zarówno wiceprezydent USA, jak i osób znajdujących się na trasie przejazdu.

Marczak podkreślił duże zaangażowanie w te kwestie zarówno policjantów garnizonu stołecznego, ale także funkcjonariuszy z innych garnizonów, którzy wspierają te działania. Dodał, że policjanci są obecni m.in. na trasach przejazdów. Z uwagi na bezpieczeństwo nie wskazujemy, jakie są to trasy, aczkolwiek należy spodziewać się dzisiaj na ulicach Warszawy chwilowych wyłączeń ruch na fragmentach wybranych ulic. Będą trwały od kilku, do kilkunastu i nawet kilkudziesięciu minut. Są one podyktowane względami bezpieczeństwa - powiedział rzecznik KSP.

Zaznaczył, że w punktach newralgicznych możliwe są także wyłączenia ruchu osób pieszych. Dodał, że utrudnień można się spodziewać przez cały dzień, ale będzie to dotyczyło fragmentów ulic. To nie jest tak, że całe centrum będzie zablokowane, będą to poszczególne odcinki, na których odbywają się przejazdy - powiedział.

Rzecznik prasowy ZTM Tomasz Kunert powiedział PAP, że zmiany w ruchu drogowym wprowadzane są przez służby państwowe operacyjnie, czyli w zależności od tego, gdzie goście się przemieszczają.

My funkcjonowanie warszawskiego transportu publicznego dostosowujemy do tych wprowadzanych zmian w ruchu drogowym. Wszystkie bieżące informacje na ten temat są na naszej stronie internetowej wtp.waw.pl. Na niej publikujemy informacje bieżące o tym, jak w danym momencie wygląda funkcjonowanie warszawskiego transportu publicznego - powiedział Kunert.

Pytany o to, czy utrudnienia w komunikacji miejskiej potrwają cały dzień zaznaczył, że „wszystko zależy od służb państwowych”. „W przypadku wizyt tej rangi nie ma zapowiadanych wyłączeń, tras przejazdu, tudzież miejsc pobytu ze względów bezpieczeństwa. My dostosowujemy się do bieżącej sytuacji na drogach, czyli tego, w jaki sposób służby państwowe organizują ruch drogowy” - powiedział.

Oficjalnie wizyta zastępczyni prezydenta Joe Bidena rozpoczęła się w czwartek rano. Po godz. 10 Kamalę Harris powitał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki, następnie oboje udali się na spotkanie w cztery oczy.

O godz. 10.50 wiceprezydent USA spotkała się w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą; ma także wziąć udział w rozmowach plenarnych delegacji. Główne tematy spotkania Duda - Harris to: potwierdzenie jedności NATO wobec rosyjskiej agresji, pomoc Ukrainie oraz kwestia ewentualnego przekazania polskich myśliwców MiG-29. Na godz. 12.20 zapowiedziano konferencję prasową Andrzeja Dudy i Kamali Harris.

Wiceprezydent USA ma ponadto spotkać się w czwartek z przybywającym w Warszawie premierem Kanady Justinem Trudeau. Pozostałe punkty wizyty to spotkanie z personelem ambasady USA w Warszawie oraz przeniesionej ambasady w Kijowie.

W piątek Kamala Harris odwiedzi polskich i amerykańskich żołnierzy, następnie odleci do Rumunii, gdzie w Bukareszcie odbędzie rozmowę z prezydentem kraju Klausem Iohannisem i spotka się z amerykańskimi dyplomatami.

Jest to pierwsza wizyta wiceprezydent Harris w Polsce.

Czytaj też: Maląg: Status uchodźcy nie jest wymagany, aby dostać pracę

PAP/mt