Szef MON o zakupie Black Hawków: wzmacniamy Wojsko Polskie [wideo]

Wzmacniamy Polskie Siły Zbrojne - oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak, po zatwierdzeniu w środę umowy na dostawę kolejnych czterech śmigłowców S-70i Black Hawk dla Wojsk Specjalnych

Po podpisaniu umowy pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON i Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu szef MON zaznaczył, że Black Hawki są sprawdzonymi śmigłowcami, które były i są wykorzystywane przez wojsko w 30 państwach na całym świecie.

Bardzo się cieszę z tego, że PZL Mielec produkuje Black Hawki. Chcę pogratulować zakładom, które rozwijają się. Oprócz śmigłowców, także rozpoczynają współprodukcję samolotów; wszystko w koncernie Lockheed Martin, a wiemy doskonale, że Wojsko Polskie używa zarówno (myśliwców) F-16, jak i zamówiło F-35 - podkreślił. Dodał, że „współpraca między polskim wojskiem, a zakładami PZL Mielec będzie się układała w przyszłości również bardzo dynamicznie”.

Podpisana w środę umowa dotyczy pozyskania czterech śmigłowców do prowadzenia operacji specjalnych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Zakup śmigłowców wynika z konieczności dalszego rozwoju Wojsk Specjalnych.

To drugie zamówienie śmigłowców S-70i dla Wojsk Specjalnych. W styczniu 2019 roku podpisano umowę na zakup pierwszej partii śmigłowców S-70i Black Hawk dla Wojsk Specjalnych. cztery śmigłowce do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych trafiły do Wojska Polskiego w grudniu 2019 roku.

PAP/mt