Autogaz najdroższy w tym roku. Skąd wystrzał cen?

Autogaz podrożał o 8 groszy na litrze i kosztuje najwięcej w tym roku - poinformowali w środę analitycy portalu e-petrol.pl. Dodali, że za litr LPG kierowcy płacą średnio 3,14 zł - najwięcej w tym roku.

Analitycy portalu e-petrol.pl zwrócili uwagę, że druga połowa listopada to czas „radykalnych” podwyżek cen LPG. Z najnowszego badania stacji, przeprowadzonego przez e-petrol.pl, wynika, że w ciągu tygodnia paliwo to podrożało o 8 gr na litrze, w efekcie kierowcy za litr autogazu płacą średnio 3,14 zł - najwięcej w tym roku.

Nadchodzi unijne embargo na gaz LPG z Rosji

Zdaniem analityków zbliżający się czas obowiązywania embarga na gaz sprowadzany z kierunku rosyjskiego zmusza dostawców do importowania go z innych źródeł, co przekładało się do niedawna na jego wyższe ceny zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i w dostawach do stacji.

W dłuższej perspektywie jednak nie spodziewamy się kolejnych tak znaczących podwyżek cen - podwyżkowy impet na rynku hurtowym już wyhamowuje - zauważa e-petrol.pl. Od trzech tygodni benzyna Pb95 kosztuje 6,04 zł/l, a diesel potaniał ostatnio o grosz do poziomu 6,09 zł.

Według danych e-petrol.pl aktualnie benzyna 95-oktanowa jest najtańsza w województwie świętokrzyskim, gdzie za jej litr płaci się przeciętnie 5,95 zł. Olej napędowy ze średnią ceną 6,06 zł za litr kosztuje najmniej na Opolszczyźnie, a LPG w województwie łódzkim, gdzie średnia cena litra tego paliwa wynosi 3,07 zł. Najwięcej za tankowanie 95-tki płaci się na Podkarpaciu - 6,16 zł/l, diesla na Mazowszu - 6,20 zł/l, a LPG na Opolszczyźnie - 3,23 zł/l.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ile kosztuje drewno na opał?

W pomocy militarnej dla Kijowa doszliśmy do ściany

Iga Świątek – ile zarobiła na korcie? Kwota oszałamia

»» Dr Zbigniew Kuźmiuk o rosnących problemach budżetu - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24