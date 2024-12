Internet trafia, a w zasadzie już trafił, pod strzechy

W 2023 roku dostęp do internetu w UE miało 95 proc. gospodarstw domowych w miastach. Na wsi ten odsetek nie był wyraźnie niższy, osiągając 91 proc. W 2013 roku różnica pomiędzy ośrodkami miejskimi a prowincją dochodził do 10 proc.

W UE 89 proc. „miastowych” używa smartfona do przeglądania treści w sieci. W przypadku mieszkańców wsi jest to 86 proc. W Polsce jest podobnie. GUS doliczył się 1 mln 217 tys. czynnych zawodowo rolników w wieku od 16 do 74 lat i zaledwie 117 tys. z nich nie korzystało z internetu. Wciąż niewielki odsetek mieszkańców polskiej wsi używa jednak sieci do korzystania z bankowości internetowej oraz do kontaktów z administracją publiczną – to zaledwie 44-45 proc. ankietowanych.

W Polsce zaledwie 117 tys. z 1,2 mln czynnych zawodowo rolników nie korzysta z sieci.

Źródło: GUS

