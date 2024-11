Rozczarowanie. Dopłaty do paliwa rolniczego bez zmian

Krajowa Rada Izb Rolniczych apelowała niedawno o zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. Producenci wskazywali na rosnące koszty produkcji i domagali się podniesienia dopłaty do dwóch złotych za litr. Resort rolnictwa szybko rozwiał te oczekiwania.

Jeszcze kilka dni temu producenci rolni i reprezentujące ich organizacje żyły nadzieją, że w przyszłym roku dopłaty do paliwa rolniczego będą piąć się w górę. Wskazywać na to mogły wyższe niż w br. środki finansowe zaplanowane w budżecie państwa na rolnictwo w 2025 roku.

Mocne argumenty

Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) podnosiła argument, że ceny zakupu oleju napędowego, niezbędnego do prowadzenia produkcji rolnej, znacząco rosną. To samo dzieje się z innymi środkami wykorzystywanymi do produkcji rolnej – m.in. z cenami energii, gazu czy wody. Spadają za to dochody rolników.

KRIR podkreślała, że podniesienie dopłat do paliwa rolniczego wydaje się nieodzowne, ponieważ jest to jeden ze sposobów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, do których należy zmniejszenie wolumenu płodów rolnych, gwałtowny wzrost ich cen, a nawet całkowite zaprzestanie produkcji rolnej.

Zimny prysznic

Nadzieje rolników okazały się płonne. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło właśnie, że rząd zmian nie przewiduje i w przyszłym roku wciąż będzie obowiązywać stawka 1,46 zł za litr. Wnioski będzie można składać dwukrotnie: w lutym i sierpniu 2025 roku.

Źródło: KRIR

Oprac. GS

