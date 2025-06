Symbol stolicy lat 70. – do rozbiórki!

Polski Holding Nieruchomości (PHN) zdecydował o rozbiórce biurowca Intraco w Warszawie i rozpoczęciu przygotowań do realizacji nowoczesnego, energooszczędnego i przyjaznego środowisku wieżowca w tej samej lokalizacji. Nowy budynek zachowa wysokość i kształtu obecnego obiektu, zapewnia inwestor.

„To nie była łatwa decyzja i to nie jest prosty proces, ale odpowiedzialne podejście do energooszczędności budynków oraz rosnących oczekiwań nas wszystkich co do bezpieczeństwa nie pozwala przewlekle odkładać nieuniknionego. Przed nami dobry projekt oraz trud okresu przejściowego, jednak jesteśmy głęboko przekonani, że nowe Intraco nie tylko wpisze się w aktualne oczekiwania i standard wizualny współczesnych wieżowców, ale będzie kontynuacją pięknej historii warszawskiego biznesu” - powiedział prezes PHN Wiesław Malicki, cytowany w komunikacie.

Obecny budynek Intraco, mimo wieloletnich prób modernizacji, nie spełnia dzisiejszych standardów technicznych i oczekiwań rynku - zarówno pod względem komfortu użytkowania, jak i parametrów środowiskowych, podkreślono.

Grupa PHN rozpoczęła postępowanie, które pozwoli wyłonić profesjonalnego partnera do rozbiórki obecnego Intraco.

Nowy budynek ma spełniać najwyższe standardy

„W nowym budynku przewidzieliśmy zastosowanie szeregu ekologicznych rozwiązań, m.in. fasady z elementami fotowoltaicznymi, systemów odzysku energii, pełnej infrastruktury dla rowerzystów czy zaawansowanych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Całość projektu będzie zgodna z unijną taksonomią środowiskową i będzie ubiegać się o najwyższe poziomy certyfikacji” - dodał wiceprezes, członek zarządu ds. inwestycji PHN Jacek Krawczykowski.

Projekt nowego Intraco zachowa aktualną wysokość budynku - 107 metrów - przy mniejszej liczbie kondygnacji (23 zamiast 39), co przełoży się na nowoczesny standard wysokości pięter, lepsze doświetlenie oraz większy komfort pracy. **Fasada i wybrane elementy bryły będą nawiązywać do kształtu obecnego obiektu, tworząc spójną kontynuację z Intraco Prime i okoliczną zabudową, zapewniono.

Zakończenie procesu wyboru firmy rozbiórkowej planowane jest na późną jesień 2025 r., a samą rozbiórkę przewiduje się rozpocząć na przełomie I i II kwartału 2026 r. Plan realizacji nowego Intraco zostanie przedstawiony po zakończeniu prac projektowych, zapowiedziała spółka.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

ISBnews, sek

