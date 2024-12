Prestiżowe wyróżnienia dla Wydziału Zarządzania UW

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zdobył srebrne trofeum w kategorii „Europa Środkowa i Wschodnia” oraz pięć Palm Doskonałości - Palmes of Excellence - podczas 17. Światowej Konwencji Eduniversal, która odbyła się w Guadalajarze, w Meksyku, od 20 do 23 listopada.

Eduniversal to jeden z najważniejszych międzynarodowych rankingów szkół biznesu, który ocenia instytucje edukacyjne na podstawie rekomendacji dziekanów 1000 najlepszych szkół biznesu na świecie. Ranking uwzględnia takie kryteria jak: jakość programów nauczania, umiędzynarodowienie, współpraca z biznesem oraz opinie liderów edukacji zarządzania.

Wydział Zarządzania UW otrzymał dwa prestiżowe wyróżnienia podczas Eduniversal 2024. Przedstawicielki warszawskiej uczelni odebrały nagrody osobiście / autor: materiały prasowe Wydziału Zarzadzania UW

Wydział Zarządzania UW jest najstarszym wydziałem zarządzania w Polsce oraz jednym z liderów w środowisku edukacyjnym Europy Środkowo-Wschodniej. Jego oferta obejmuje programy takie jak EMBA, Global MBA, International Business Program oraz nowe studia licencjackie „Business and Management”, które oferują możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności, przygotowujących do pracy w różnych sektorach gospodarki. Wydział posiada akredytacje AMBA, EQUIS oraz AACSB, co czyni go jedną z niewielu uczelni na świecie, które mogą poszczycić się tzw. „trzema koronami” — najważniejszymi międzynarodowymi akredytacjami w dziedzinie edukacji biznesowej. AMBA koncentruje się na jakości programów MBA, EQUIS ocenia całokształt funkcjonowania szkoły biznesu, a AACSB jest wskaźnikiem wysokich standardów w zakresie zarządzania i kształcenia biznesowego.

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego blisko współpracuje z przedstawicielami świata biznesu. W gronie partnerów znajdują się m.in.: Bank Millennium, Santander Bank, PwC, Henkel, KPMG, Mars, P&G, Schneider Electric i wiele innych.

