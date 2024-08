TIR-y ze wschodu z towarami wrażliwymi będą śledzone!

Rada Ministrów przyjęła, złożony przez Ministerstwo Infrastruktury, projekt nowelizacji ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – poinformowała KPRM. Zakłada on obowiązek rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Dla przewoźników kluczowe są dwie daty: 1 stycznia 2024 i 1 stycznia 2025 roku.

Nowela dotyczy przewoźników zagranicznych spoza Unii Europejskiej, którzy wykonują międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy. Kluczową zmianą jest przyspieszone objęcie tego typu podmiotów systemem monitorowania, co przełoży się na efektywność przeprowadzanych kontroli. Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przepisy są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedstawicieli środowiska przewoźników drogowych, również tych, którzy protestowali na przejściach granicznych z Ukrainą.

Czym są towary wrażliwe?

System Elektronicznego Nadzoru Transportu, w skrócie SENT, służy przede wszystkim do śledzenia tzw. towarów wrażliwych, do których zaliczane są m.in. paliwa opałowe, biodiesel, oleje smarowe czy skażone alkohole. Od 1 listopada 2024 roku będzie on dotyczył przewoźników, którzy nie mają siedziby w państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu).

Z kolei od 1 stycznia 2025 roku systemem zostaną objęci przewoźnicy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA. „Chodzi o osoby, które wykonują na terenie Polski przewóz drogowy do lub z państwa spoza UE na podstawie zezwolenia wymaganego przepisami umowy międzynarodowej wiążącej Polskę i to państwo” – sprecyzowali przedstawiciele KPRM.

Kursów na prawo jazdy nie będzie mniej

Inne istotne przepisy przyjętego projektu przewidują przedłużenie o trzy lata – do 31 sierpnia 2027 roku – okresu przejściowego na spełnienie warunku posiadania akredytacji kuratora oświaty przez Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Ma to pozwolić na utrzymanie na dotychczasowym poziomie liczby podmiotów, które są uprawnione do prowadzenia kursów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, prowadzenia warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy, wydawania nieodpłatnie kart rowerowych, prowadzenia szkoleń kandydatów na kierowców w formie nauczania na odległość.

Źródło: PAP

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Plan Hennig-Kloski. Schłodzić branżę drzewną na raty

Dlaczego Kursk? Nareszcie znamy cel ofensywy

Bruksela rozjedzie polski przemysł?

Likwidacja walcowni. 460 osób bez pracy w regionie

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: