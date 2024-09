Apel: Wprowadźcie kaskadowe zarządzanie drewnem

Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna apeluje o wprowadzenie do gospodarki regulacji zgodnych z założeniami kaskadowego zużycia drewna. Taka strategia jest opłacalna i pożądana pod względem ekologicznym oraz daje przewagę konkurencyjną i przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Kaskadowe zużycie drewna staje się coraz bardziej istotnym tematem w debacie na temat zrównoważonego rozwoju przemysłu drzewnego w Polsce. W obliczu rosnących wyzwań związanych z ograniczonymi zasobami naturalnymi, zmieniającymi się przepisami środowiskowymi oraz rosnącym popytem na surowce odnawialne, optymalizacja wykorzystania drewna zyskuje na znaczeniu. W tym kontekście kaskadowe zużycie drewna, polegające na wieloetapowym i możliwie najdłuższym wykorzystaniu tego surowca, odgrywa kluczową rolę dla kondycji przemysłu drzewnego w Polsce.

Strategia maksymalnego wykorzystania

Kaskadowe zużycie drewna odnosi się do strategii maksymalnego wykorzystania drewna w różnych procesach produkcyjnych, zanim trafi ono do końcowego etapu, jakim jest spalanie w celach energetycznych. Innymi słowy, drewno powinno być używane w sposób, który pozwala na jak najdłuższą eksploatację jego wartości – najpierw jako surowiec do produkcji mebli, budownictwa czy wyrobów papierniczych, a dopiero w ostateczności jako paliwo.

Jak to wygląda w praktyce?

Jak wygląda kaskadowe zużycie drewna w praktyce, tłumaczy Paweł Wrona, wiceprezes firmy Barlinek: „Wzorcowym przykładem kaskadowego wykorzystania drewna jest produkcja drewnianych podłóg warstwowych. Cały proces zaczyna się od surowca okrągłego, a kończy na wyrobie głęboko przetworzonym – desce barlineckiej. Bardzo ważne z punktu widzenia ochrony środowiska jest to, że ślad węglowy wynikający z transportu drewna jest zminimalizowany. Drewno, które raz wjechało do fabryki wyjeżdża z niej w postaci gotowego produktu. Co więcej, do wytworzenia ciepła i prądu w naszych instalacjach energetycznych używa się własnych produktów poprodukcyjnych„.

Ekonomicznie uzasadnione

Kaskadowe zużycie drewna przynosi również istotne korzyści ekonomiczne. Pozwala na stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze recyklingu, przetwarzania odpadów drzewnych oraz produkcji biopaliw. Ponadto zwiększa konkurencyjność polskiego przemysłu drzewnego na rynkach międzynarodowych, gdzie coraz większą wagę przywiązuje się do zrównoważonych praktyk produkcyjnych. W czasach rosnących wymagań ze strony konsumentów oraz regulacji środowiskowych, firmy stosujące zużycie kaskadowe mogą zdobyć przewagę rynkową, oferując produkty wytwarzane w sposób bardziej ekologiczny.

Element zrównoważonego rozwoju

Technologia, o której mowa jest nie tylko kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju przemysłu drzewnego, ale również koniecznością w kontekście rosnącej presji na zasoby naturalne oraz zmieniających się regulacji środowiskowych. „Polska, jako kraj o znaczącym udziale przemysłu drzewnego w gospodarce, powinna aktywnie wspierać wdrażanie tej strategii, aby poprawić efektywność surowcową, zmniejszyć presję na lasy oraz zwiększyć konkurencyjność na rynkach międzynarodowych” – mówi Michał Strzelecki, dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Oprac. GS

