Mieszkań mniej. Co z cenami?

Sierpień był w tym roku pierwszym miesiącem, w którym zmniejszyła się liczba mieszkań oferowanych przez deweloperów w siedmiu największych polskich metropoliach - poinformował portal Rynekpierwotny.pl. Podkreślił, że w żadnej z nich nie wzrosły średnie ceny metra kwadratowego.

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w Krakowie kupujący mieli w sierpniu do wyboru ok. 3,4 tys. mieszkań z ujawniona ceną 10-15 tys. zł za metr kwadratowy, czyli o 21 proc. więcej niż na początku tego roku. Więcej takich lokali było też we Wrocławiu (+17 proc.), Poznaniu (+16 proc.) i Warszawie (+7 proc.).

W sierpniu nie odnotowano wzrostu średniej ceny metra kwadratowego

Tylko w Trójmieście ich liczba zmniejszyła się w ciągu ośmiu miesięcy o 7 proc., choć jeszcze miesiąc wcześniej oferta była większa niż na początku roku. „I najpewniej to dlatego średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań w ofercie firm deweloperskich poszybowała w tym roku w Trójmieście najbardziej, bo o 9 proc.” - oceniono w raporcie. W Warszawie, Krakowie i Poznaniu średnia poszła w tym czasie w górę o 1 proc., a w Łodzi i Wrocławiu nie zmieniła się.

Według przekazanych danych sierpień był w tym roku drugim z rzędu miesiącem, w którym we wszystkich największych metropoliach nie odnotowano wzrostu średniej ceny metra kwadratowego. W Warszawie wynosiła ona pod koniec sierpnia ok. 17,8 tys. Na drugim miejscu było Trójmiasto (ok. 16,8 tys. zł), które nieznacznie wyprzedziło Kraków (ok. 16,7 tys. zł/m kw.). Na czwartym miejscu był Wrocław (ok. 14,7 tys. zł/m kw.), a dalej - Poznań (ok. 13,6 tys. zł/m kw.), Łódź (11,5 tys. zł/m kw.) i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (ok. 11,4 tys. zł/m kw.).

Trend spadkowy rocznej dynamiki cen

Porównując średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań z sierpnia tego roku i analogicznego okresu roku ubiegłego w większości metropolii widać różnicę - wyjątkami są Warszawa i Łódź. „Warto też zwrócić uwagę, że w pozostałych metropoliach różnica jest coraz mniejsza. Np. we Wrocławiu jeszcze w styczniu wynosiła ona 12 proc., w czerwcu – 5 proc., w lipcu – 3 proc., a w sierpniu skurczyła się do 2 proc. W Trójmieście średnia cena metra kwadratowego była w czerwcu o 10 proc. wyższa niż rok temu, zaś w sierpniu – liczona rok do roku - o 7 proc.” - dodano.

Z raportu wynika, że w sierpniu mniej niż w lipcu mieszkań wprowadzili do sprzedaży deweloperzy w Warszawie (-51 proc.), Krakowie (-9 proc.), Wrocławiu (-45 proc.), Trójmieście (-70 proc.) i Łodzi (-74 proc.). W Warszawie pod koniec sierpnia w ofercie firm deweloperskich dostępnych było nieco ponad 17,4 tys. mieszkań (o 1 proc. mniej w porównaniu z lipcem), w Krakowie – ok. 11,5 tys. (+1 proc.), we Wrocławiu – ok. 10,8 tys. (-3 proc.), w Trójmieście – 8,6 tys. (-5 proc.), w Łodzi – 10,1 tys. (-2 proc.), w Poznaniu – 8,6 tys. (+2 proc.), a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - ok. 11,1 tys. (+1 proc.).

„Jeśli deweloperzy mocniej zaciągną hamulec, to nie można wykluczyć, że znów zadziała efekt psychologiczny, który znamy z poprzednich lat. Kurcząca się podaż mieszkań, której towarzyszy wzrost średniej ceny metra kwadratowego, przyspieszy decyzje tych, którzy mają duże nadwyżki finansowe albo mogą sobie pozwolić na kredyt. Obecnie jednak oferta jest tak wysoka, że ten scenariusz to raczej perspektywa roku 2026. Ci, którzy szukają mieszkania dla siebie, mogą spokojne szukać optymalnej oferty, nie muszą też podejmować decyzji pod presją czasu” - podkreślił, cytowany w informacji Marek Wielgo z portalu RynekPierwotny.pl.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Najbogatszy człowiek świata kupi TVN?

Mamy mistrza latania na Husarzu!

Manewry Zapad-25, czyli wielka maskirowka Rosjan

»»Prof. Piotr Grochmalski: po ataku dronów o konsekwencjach rosyjskich działań – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!