Kolejna branża już w zastoju. Mniej mieszkań na rynku

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w październiku br. spadła o 17,3 proc. r/r do 17 133, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,3 proc. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w październiku br., wzrosła o 18,4 proc. r/r i wyniosła 23 352, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 21,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddanych do użytkowania w ub. miesiącu wyniosła 10 330, co oznacza spadek o 26,8 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 6,9 proc., podał również GUS.

„Według wstępnych danych, w okresie styczeń-październik 2024 roku oddano do użytkowania 162,5 tys. mieszkań, tj. 10,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 99,9 tys. mieszkań – o 10,0 proc. mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 57,7 tys. mieszkań, tj. o 13,8 proc. mniej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa od-dano do użytkowania łącznie 4,9 tys. mieszkań (w ubiegłym roku 3,6 tys.)” - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 14,6 mln mkw., czyli o 11,6 proc. mniej niż przed rokiem, a jej przeciętna wartość dla 1 mieszkania ukształtowała się na poziomie 89,7 mkw..

GUS: rozpoczęto budowę 204,8 tys. mieszkań

„W pierwszych dziesięciu miesiącach 2024 r. rozpoczęto budowę 204,8 tys. mieszkań, tj. o 29,1 proc. więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 132,9 tys. mieszkań (o 43,7 proc. więcej r/r), a inwestorzy indywidualni 68,5 tys. (o 10 proc. więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,3 proc. ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 3,5 tys. mieszkań (3,9 tys. w roku poprzednim)” - czytamy w komunikacie GUS.

Szacuje się, że na koniec października 2024 roku w budowie pozostawało 843,2 tys. mieszkań, tj. o 4,1 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2023 r., podał też Urząd.

Analitycy Santandera: liczba oddawanych mieszkań i nowych projektów będzie spadać

W październiku oddano do użytkowania o 17,3 proc. mniej mieszkań niż w ubiegłym roku i było to 17,1 tys. „Wyraźna stopa spadku to głównie efekt wysokiej bazy października 2023 r.” - podkreślili.

Natomiast - w ocenie banku Santander - w najbliższych miesiącach liczba oddawanych mieszkań pozostanie obniżona do momentu pojawienia się umiarkowanego impulsu wzrostowego, który ma być związany ze wzrostem liczby rozpoczętych budów w pierwszej połowie br.

„Liczba pozwoleń na budowę wyniosła 24,3 tys. i wzrosła o 1,5 proc. r/r, a rozpoczętych budów 23,4 tys. i wzrosła o 18,4 proc. r/r” - wyjaśnili.

Liczby te przełożyły się na wzrost wskaźnika projektów w toku, choć - jak podkreślono - analitycy spodziewają się obniżenia aktywności rynku w najbliższych kwartałach, w związku ze słabszymi perspektywami na odbicie popytu w 2025 r.

Ekonomiści ING: w mieszkaniówce widoczny zastój

Ekonomiści ING ocenili, że w mieszkaniówce widoczny jest zastój. Według nich mamy do czynienia z nadpodażą mieszkań oraz coraz większą skłonnością deweloperów do obniżania cen, po ogromnych wzrostach w 2023 r.

„W budżecie pojawiło się także wiele nowych wydatków, więc program stymulacyjny +spadł z agendy+. Poprawie kondycji budownictwa pomoże oczekiwana obniżka stóp procentowych, ale naszym zdaniem będzie ona odległa i raczej w ograniczonej skali (…), bo Polska ma zaległości w walce z inflacją, co pokazują nasze i NBP prognozy inflacji bazowej na 2025 rok” - napisali w komentarzu.

ISBnews, PAP, sek

