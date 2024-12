Wysokie loty (i zyski) linii lotniczych

Zyski linii lotniczych w 2025 r. wyniosą 36,6 mld dol. wobec 31,5 mld dol. w br. - szacuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego (IATA). W przyszłym roku samolotami ma podróżować 5,2 mld pasażerów, co ma być rekordowym wynikiem, a średnia cena biletu ma wynieść 380 dol. - dodano.

IATA ogłosiła we wtorek w Genewie najnowszą prognozę dla linii lotniczych na przyszły. Zakłada ona rentowność branży. Według organizacji niższe ceny ropy naftowej i wynikające z nich koszty paliwa są głównym motorem poprawy perspektyw dla linii lotniczych w 2025 r.

„Szacujemy, że światowe linie lotnicze wypracują w 2025 r. 36,6 mld dol. zysku. Będzie to ciężko uzyskać, ponieważ przewoźnicy zmagają się z takimi wyzwaniami jak m.in. kontrola kosztów, inwestycje w dekarbonizację czy ciągłe wyzwania w łańcuchu dostaw, niedobory infrastruktury, uciążliwe regulacje i rosnące obciążenie podatkowe” — powiedział podczas spotkania z dziennikarzami dyrektor generalny IATA Willie Walsh.

Jak dodał, ten rok linie lotnicze mają zakończyć zyskiem na poziomie 31,5 mld dol.

Linie lotnicze przewiozą pięć miliardów pasażerów w 2025 r. / autor: Pixabay

Pięć miliardów podróżnych w 2025 roku

Walsh poinformował, że w przyszłym roku średnia cena biletu lotniczego ma wynieść 380 dol., a średni zysk dla linii za pasażera ma wynieść 7 dol. (poniżej 7,9 dol. osiągniętych w 2023 r. i więcej niż 6,4 dol. w 2024 r.). W 2025 r. samolotami ma podróżować 5,2 mld pasażerów; to prognozowany 6,7 proc. wzrost wobec 2024 r., który ma zakończyć liczbą 4,9 mld osób.

„Patrząc na rok 2025, po raz pierwszy liczba podróżnych przekroczy pięć miliardów, a liczba lotów osiągnie 40 milionów. Ten wzrost oznacza, że łączność lotnicza będzie tworzyć i wspierać miejsca pracy w całej gospodarce światowej” - powiedział szef IATA, wskazując m.in. na branże hotelarską, która będzie się przygotowywać do zaspokojenia potrzeb rosnącej liczby klientów.

W przyszłym roku średnia cena biletu lotniczego ma wynieść 380 dol. / autor: Pixabay

Przychody branży przekroczą bilion dolarów

Według IATA zyski operacyjne linii lotniczych w 2025 roku wyniosą 67,5 mld dol. Całkowite przychody branży wyniosą ponad 1,007 biliona dolarów; to wzrost o 4,4 proc. od 2024 r. i będzie to pierwszy raz, kiedy przychody branży przekroczą 1 bilion dolarów” - przekazała organizacja. Zgodnie z szacunkami wydatki wzrosną o 4 proc. do 940 mld dolarów.

„Ważne jest również, aby spojrzeć na to z perspektywy. Bilion dolarów to dużo — prawie 1 proc. światowej gospodarki. To sprawia, że linie lotnicze są strategicznie ważną branżą. Ale pamiętajmy, że linie lotnicze ponoszą 940 miliardów dolarów kosztów, nie wspominając np. o podatkach” - podkreślił Walsh.

Kondycja finansowa branży lotniczej poprawi się w 2025 r. dzięki niższym cenom paliwa lotniczego i wzrostowi efektywności / autor: Pixabay

Koszty i ryzyka dla lotnictwa pasażerskiego

IATA oczekuje, że ogólna wydajność finansowa branży poprawi się w 2025 r. dzięki niższym cenom paliwa lotniczego i wzrostowi wydajności.

Jak podkreślono, ceny paliwa lotniczego spadły do 70 dol. za baryłkę we wrześniu 2024 r. po raz pierwszy od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej. IATA szacuje, że w 2025 r. paliwo lotnicze będzie kosztowało średnio 87 dol za baryłkę (wobec 99 dol. za baryłkę w 2024 r.), co oznacza, że linie w przyszłym roku wydadzą 248 mld dol. na paliwo lotnicze, co ma stanowić 26,4 proc. wszystkich kosztów operacyjnych w 2025 r. (w 2024 r. było to 28,9 proc.).

Organizacja wskazuje, że największym dla branży kosztem pozapaliwowym jest praca. W 2025 r. koszty pracy mają wynieść 253 mld dol., to wzrost o 7,6 proc. w porównaniu z 2024 r.

IATA zauważa również pewne zagrożenia dla linii lotniczych, wskazując na niepewność geopolityczną i gospodarczą. Do najpoważniejszych ryzyk dla perspektyw branży zaliczono pogorszenie perspektyw, jeśli się rozprzestrzenią wojny: rosyjsko-ukraińska oraz na Bliskim Wschodzie. „Z drugiej strony osiągnięcie pokoju w obu konfliktach prawdopodobnie będzie miało pozytywny wpływ, szczególnie w przypadku wojny rosyjsko-ukraińskiej„- ocenia IATA.

Według organizacji nadchodząca administracja Donalda Trumpa w USA niesie ze sobą kilka istotnych niepewności. „Cła i wojny handlowe prawdopodobnie osłabią popyt na transport lotniczy i potencjalnie wpłyną również na podróże służbowe” - zauważył IATA. Jeśli jednak administracja Trumpa postawi na liberalizację biznesu i deregulację, to korzyści dla branży lotniczej mogą być znaczące.

Z prognoz IATA wynika, że wszystkie regiony w przyszłym roku wykażą lepsze wyniki finansowe, w porównaniu z 2024 r. Zyskowność jednak znacznie będzie się różnić w zależności od przewoźnika i regionu. IATA zauważyła, że przewoźnicy z Europy w 2024 r. zmagają się z licznymi wyzwaniami wpływającymi na konkurencyjność, jak m.in. rosnące płace, uziemienia floty, ograniczenia lotów związanych z hałasem, rosnące opłaty lotniskowe.

Jak podkreśla organizacja, trwająca wojna na Ukrainie nadal wpływa na europejskich przewoźników. Zamknięcie ukraińskiej przestrzeni powietrznej skutkuje dłuższymi trasami do niektórych miejsc docelowych w Azji, a rosyjska przestrzeń powietrzna pozostaje niedostępna dla europejskich przewoźników.

IATA szacuje, że zatrudnienie w liniach lotniczych w przyszłym roku ma wzrosnąć do 3,3 mln ludzi. Linie lotnicze globalnie zatrudniają 86,5 miliona osób i generują 3,9 proc. światowego PKB (dane z 2023 r.).

IATA zrzesza około 340 linii lotniczych, w tym PLL LOT, odpowiadających za 80 proc. światowego ruchu lotniczego.

PAP, sek

