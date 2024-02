Puste powietrze: Latamy wciąż za mało

Szef Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) Willie Walsh powiedział w poniedziałek, że problemy w łańcuchu dostaw, które stanowią wyzwanie dla światowego przemysłu lotniczego, prawdopodobnie będą się utrzymywać jeszcze przez kilka lat.

W przemówieniu na szczycie Changi Aviation Summit w przededniu Singapore Airshow Willie Walsh powiedział, że szacuje się, że światowy przemysł lotniczy będzie rósł o 3,3 proc.rocznie w ciągu najbliższych 20 lat, przy czym region Azji i Pacyfiku prawdopodobnie będzie liderem tego wzrostu na poziomie 4,5 proc. rocznie.

Rządy muszą zachęcać

Walsh powiedział również, że branża lotnicza musi zwiększyć produkcję zrównoważonego paliwa lotniczego, a rządy muszą zapewnić zachęty w tym zakresie.

Singapur planuje od 2026 r. nałożyć na wszystkie loty wylatujące z kraju obowiązek korzystania ze zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), oznajmił w poniedziałek jego minister transportu, w miarę jak miasto-państwo przyłącza się do wysiłków światowego przemysłu lotniczego na rzecz przejścia na bardziej ekologiczne paliwo.

Cel? 1 proc.!

Zgodnie z planem ogłoszonym przez ministra transportu Chee Hong Tata kraj dąży do osiągnięcia celu 1 proc. SAF od 2026 r. i planuje go podnieść do 3–5 proc.do 2030 r.

PAP/ as/

