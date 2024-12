Szpieg czy haker? Kradzież danych na lotnisku Chopina

Służby Polskich Portów Lotniczych wykryły i udaremniły nieautoryzowane działania związane z kopiowaniem danych na zewnętrzny nośnik przez jednego z pracowników działu IT - poinformowała w piątek spółka PPL.

Jak podało wcześniej Radio ZET, pracownik działu informatycznego pracujący na Lotnisku Chopina w Warszawie został przyłapany na zgrywaniu wrażliwych danych na zewnętrzny szyfrowany twardy dysk. Według radia pracownik IT nie miał dostępu do serwerów systemów służb dbających o bezpieczeństwo portu lotniczego, w tym do danych systemu rozpoznawania twarzy.

Pracownik IT Polskich Portów Lotniczych przyłapany na zgrywaniu wrażliwych danych na zewnętrzny szyfrowany twardy dysk. PPL zawiadomiły Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o możliwości wykradzenia ważnych danych – napisał na X dziennikarza Radia ZET.

Mogło dojść do wykradzenia danych pasażerów czy szczegółów technicznych samego lotniska Chopina. Pracownik działu IT nie miał dostępu do serwerów systemów służb dbających o bezpieczeństwo portu lotniczego, w tym do danych systemu rozpoznawania twarzy - ustalił Mariusz Gierszewski.

Zadziałały procedury. Pracownik zwolniony. Zawiadomienie ABW

„Nasze służby wewnętrzne zadziałały zgodnie z rozbudowanymi procedurami cyberbezpieczeństwa - wykryły i udaremniły nieautoryzowane działania związane z kopiowaniem danych na zewnętrzny nośnik przez jednego z pracowników działu IT” - poinformowały w komunikacie Polskie Porty Lotnicze.

Pracownik został zwolniony z pracy.

„Zgodnie z wewnętrznym regulaminem, każdy tego typu przypadek zgłaszamy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która prowadzi dalsze czynności wyjaśniające” - powiedziała rzeczniczka PPL i Lotniska Chopina Anna Dermont.

Jak zapewniła, Lotnisko Chopina nie ma dostępu do baz danych pasażerów linii lotniczych, dlatego nie istnieje ryzyko ich rozpowszechnienia.

„Obowiązujące wielopoziomowe systemy zabezpieczenia oraz wdrożone procedury mają zapobiegać takim sytuacjom i tak, jak to miało miejsce w tym przypadku, identyfikować i przeciwdziałać zagrożeniom” - podały PPL.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Mój elektryk 2.0” od lutego. 40 tys. dopłaty do auta

W sklepach drożej o 5,5 proc. niż przed rokiem

Czy Tusk zatopi i tę branżę? Będzie 12 mld zł strat!

»»NIEMCY CHCĄ PRZEJĄĆ TVN? Kontrowersje wokół planów sprzedaży i roli Tuska - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24