Bez CPK porty lotnicze potrzebują ratunku

Spółka zarządzająca Lotniskiem Chopina tworzy matrycę dla centralnej Polski i inwestuje. Najwięcej w Warszawie, gdzie pieniądze zwrócą się najszybciej, a brak rozbudowy oznacza największe straty - pisze wtorkowy Puls Biznesu”.

Gazeta zauważa, że po wyborach okazało się, że Lotnisko Chopina, którym zarządzają włączone w ubiegłym roku do spółki CPK państwowe Polskie Porty Lotnicze (PPL), potrzebuje modernizacji i rozbudowy, bo port w Baranowie nie ruszy, jak planował poprzedni rząd, w 2028 r., lecz najwcześniej w 2032 r. Rozbudowa stołecznego lotniska ma umożliwić zwiększenie liczby pasażerów do poziomu, który zapewni Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu dobry start. Jaki to poziom? PPL chce to sprawdzić, wiec zamierza monitorować ruch pasażerski na Mazowszu i w województwie łódzkim.

„Budujemy matryce slotów dla wszystkich lotnisk Mazowsza: Chopina, Radomia i Modlina oraz portu w Łodzi. Matryca przedstawi liniom lotniczym możliwości operacyjne tych portów na następnych 10 lat. Dzięki niej prze woźnicy będą mieli pełniejsze informacje dotyczące ich przepustowości. Pomoże im to efektywniej planować siatki połączeń” - powiedział gazecie prezes PPL Andrzej Ilków.

„Puls Biznesu” przekazał też, że koszt rozbudowy warszawskiego lotniska, którą planuje PPL, która przede wszystkim powiększy terminal, ale także liczbę płyt postojowych, to 2,3 mld zł.

