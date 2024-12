Nie do wiary! Tusk rzuci na rynek przed świętami... masło

Wielu z nas pamięta czasy Dziennika Telewizyjnego i przedświąteczne informacje, że statek z Kuby wypełniony pomarańczami właśnie wpływa do portu w Gdyni. Tak komuniści ręcznie sterowali dostawami, rzucając do sklepów produkty uchodzące za rarytasy. Donald Tusk zrobi teraz to samo. Z masłem.

W ostatnim czasie na światowych rynkach znacznie wzrosła cena masła, co jest przede wszystkim efektem niedoboru mleka. Aby ustabilizować sytuację, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) ogłosiła przetarg na sprzedaż dużych ilości masła. Chodzi o zamrożone bloki po 25 kg.

Tysiąc ton w blokach

W sumie Agencja chce sprzedać około tysiąca ton tego produktu. Minimalna cena sprzedaży wynosi 28,38 zł/kg (bez VAT). Otwarcie ofert zaplanowano na 19 grudnia.

Witamy w PRL-u bis!

Sprzedawane przez RARS masło pochodzi z rezerw żywnościowych Agencji. Są one tworzone, aby zachować ciągłość dostaw niezbędnych do funkcjonowania gospodarki i zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli. Witamy w PRL-u bis!

Źródło: RARS

Grzegorz Szafraniec

