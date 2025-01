Białystok-Ełk: 100 kilometrów Rail Baltica za 6 mld zł

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły rekordowy przetarg o wartości 6 mld zł na modernizację linii kolejowej Białystok - Ełk, realizowaną w ramach projektu Rail Baltica, podało Ministerstwo Infrastruktury. Za kilka lat podróżni pojadą pociągiem z Białegostoku do Ełku w 55 minut, z prędkością do 200 km/h.

„W ramach ogłaszanego przetargu po raz pierwszy z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy mają siedzibę poza Unią Europejską, Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz podmioty z państw, które nie są objęte porozumieniem o zamówieniach rządowych w ramach Światowej Organizacji Handlu WTO. Jest to reakcja na niedawno ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE” - czytamy w komunikacie.

Powstanie drugi tor z Białegostoku do Ełku

W zakres planowanych prac wchodzi 100 km linii kolejowej, a na niej łącznie 8 stacji i 10 przystanków. Na całej długości dobudowany zostanie drugi tor, co zwiększy możliwości prowadzenia ruchu pociągów. W Podlasku i Lipińskich Małych powstaną stacje techniczne, które zapewnią dodatkowe możliwości mijania się pociągów, co pozytywnie wpłynie na przepustowość linii. Po zakończeniu prac nadzór nad trasą do Ełku, zamiast dotychczasowych nastawni, przejmie Lokalne Centrum Sterowania ruchem kolejowym w Białymstoku, wymieniono.

Powstaną także dwa nowe przystanki: Dziękonie (zamiast przystanku Czechowizna) oraz Ciemnoszyje. Niektóre zmienią swoją lokalizację, aby kolej znalazła się bliżej mieszkańców - tak będzie na stacji Białystok Starosielce oraz przystankach Białystok Bacieczki, Fasty i Borsukówka. Dotychczasowy przystanek Dobrzyniewo Duże zmieniony zostanie w stację, co stworzy dodatkowe możliwości prowadzenia ruchu pociągów.

Plan: podróż z prędkością 200 km/h

„Przejazdy kolejowo-drogowe w poziomie szyn zostaną zastąpione przez skrzyżowania bezkolizyjne - tunele i wiadukty. PKP PLK zaplanowała budowę 20 wiaduktów drogowych, 12 wiaduktów kolejowych oraz 12 przejść pod torami. Kierowcy nie będą musieli zatrzymywać się przed torami, a pociągi, po zakończeniu wszystkich prac i uruchomieniu systemu ETCS, będą mogły jeździć z prędkością 200 km/h. Poprawią się także warunki transportu towarów - nowa linia i stacje po przebudowie zapewnią możliwość jazdy składów o prędkości do 120 km/h i długości 750 m” - czytamy dalej.

