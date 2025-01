Alkohol wcale nie rozgrzewa w zimowe dni!

Popularne przekonanie, iż spożycie alkoholu przyczynia się do rozgrzania organizmu w warunkach niskich temperatur, jest błędne i wynika wyłącznie z iluzorycznego odczucia ciepła.

Alkohol wywołuje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co z kolei prowadzi do chwilowego zwiększenia przepływu krwi w powierzchniowych warstwach skóry. Zjawisko to jest odpowiedzialne za subiektywne wrażenie ciepła, jednak w rzeczywistości przyczynia się do przyspieszonej utraty ciepła z organizmu.

Błędne przekonanie

Spożywanie alkoholu w niskich temperaturach negatywnie wpływa na zdolność organizmu do prawidłowej termoregulacji. W wyniku zahamowania odruchowego drżenia mięśniowego, stanowiącego naturalny mechanizm produkcji ciepła, organizm traci jedną z istotnych form ochrony przed wychłodzeniem. Ponadto iluzoryczne uczucie rozgrzania może prowadzić do zdejmowania odzieży ochronnej, takiej jak czapki, szaliki czy rękawiczki, co dodatkowo zwiększa ryzyko hipotermii.

„Alkohol bowiem rozszerza położone pod skórą naczynia krwionośne, przez które zaczynamy tracić ciepło i może dojść do poważnego wychłodzenia organizmu. Już 50 gramów wypitego alkoholu może obniżyć temperaturę ciała nawet o pół stopnia! Jeśli wypijemy niewielką ilość alkoholu, wtedy nie zwracając na to uwagi, zaczynamy się szybciej poruszać i to właśnie zwiększona aktywność fizyczna nas rozgrzewa. Jeśli natomiast ilość wypitego alkoholu jest duża, wtedy po prostu zimno nie jest w ogóle odczuwane, a jednocześnie jest przez organizm tracone w dużej ilości” – tłumaczy lek. med. Anna Posmykiewicz.

Śmiertelne zagrożenie

Szczególnie niebezpieczne jest spożycie alkoholu wśród osób przebywających na mrozie przez dłuższy czas. Nadmierna konsumpcja alkoholu w takich warunkach często prowadzi do osłabienia czujności, zaśnięcia i w konsekwencji – śmiertelnego wychłodzenia organizmu.

Spożycie alkoholu w warunkach niskich temperatur stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Alkohol nie rozgrzewa organizmu, a jedynie stwarza złudne wrażenie ciepła, przyczyniając się do szybszej utraty ciepła i obniżając zdolność organizmu do skutecznej obrony przed zimnem.

Filip Siódmiak

