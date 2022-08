Uwaga na jedzenie prozapalne

Długotrwale utrzymujący się i powracający stan zapalny w naszym organizmie może prowadzić do poważnych chorób i nieprawidłowego funkcjonowania narządów i innych tkanek

Jedną z głównych przyczyn powstawania stanów zapalnych jest nieodpowiednia żywność. Jakie produkty działają prozapalnie i należy ich unikać? A jaką żywność wdrożyć do diety, aby zminimalizować ryzyko powikłań stanów zapalnych?

O czym właściwie mowa?

Stan zapalny powstaje w wyniku wieloetapowych uszkodzeń fizycznych, chemicznych i biologicznych. Stopień oraz intensywność będzie zależała od czynnika, który był w głównej mierze odpowiedzialny za jego powstanie. Sam w sobie nie jest czymś złym, ponieważ organizm w ten sposób produkuje i wysyła w odpowiednie miejsce przeciwciała, które mają za zadanie przywrócić homeostazę organizmu. Najczęstszym tego przykładem, jest zwalczanie przeziębienia, lub innej infekcji bakteryjnej, czy wirusowej. Stanom zapalnym towarzyszy podwyższona temperatura, osłabienie, łamanie w kościach, obrzęk i tkliwość miejsc objętych stanem zapalnym.

Jakich produktów unikać?

Wybór odpowiednich produktów może w znacznym stopniu zmniejszyć stan zapalny, ale także go zwiększyć. Głównym winowajcą, który jednocześnie przyczynia się do wielu innych schorzeń cywilizacyjnych jest… cukier rafinowany. Czyli wszelkie słodycze i słodkie wypieki, soki i cukier dodawany do wielu produktów. Sprzyja on podwyższonemu pozimowi cukru we krwi, który w dłuższym czasie sprzyja hiperglikemii (podwyższony poziom cukru), upośledzając działanie układu odpornościowego oraz zwiększając ryzyko infekcji. Żywność typu fast food, bogata w sól i tłuszcze trans, czyli te powstające podczas nieodpowiedniej obróbki niektórych tłuszczy, będą negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Spożywając tego typu żywność narażamy się na zachorowanie na miażdżycę, zawał serca i niewydolność krążeniowo-oddechową. Pomimo, że tłuszcze z rodziny omega postrzegane są jako zdrowe i niezbędne dla zachowania zdrowia, to te omega 6, a właściwie nieodpowiednia ich proporcja z tłuszczami omega 3, będą nasilać stan zapalny. Dzieje się tak, ponieważ kwas arachidonowy wytwarza związki zaburzające homeostazę organizmu. Warto także wykonać badania na alergie i nietolerancję. Produkty, na które mamy uczulenie wywołują stan zapalny w układzie trawiennym, który może rozprzestrzenić się na resztę ciała i zaburzyć jego prawidłowe funkcjonowanie.

Co warto wdrożyć do diety?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na warzywa i owoce. Zawarte w nich witaminy, minerały, antyoksydanty, przeciwutleniacze, antocyjany i flawonoidy walczą z wolnymi rodnikami, wiążą je i usuwają z organizmu zmniejszając stres oksydacyjny. Warto jeść warzywa i owoce we wszystkich kolorach, bo wtedy zapewnimy sobie wszelkich potrzebnych nam substancji przeciwzapalnych.

Czytaj też: Najlepsze jabłko na świecie

Świeże zioła i przyprawy, bez dodatku soli także zawierają zawarte w owocach i warzywach antyoksydanty. Jednak największe ich stężenie znajdziemy w goździkach, pieprzu, kurkumie, cynamonie, imbirze i rozmarynie. Kwasy tłuszczowe omega 3, w przeciwieństwie do omega 6, będą działały przeciwzapalnie. To zawarte w omega 3 kwasy EPA i DHA są podstawowym składnikiem budulcowym tkanek organizmu. Ich niedobór zaburzy procesy odbudowy i tworzenia nowych komórek, utrudniając zachowanie równowagi homeostatycznej organizmu. Co ciekawe gorzka (nie mleczna, ani deserowa) czekolada z dobrego źródła może zapewnić nam dawkę flawonoidów. Nie oznacza to, że mamy jeść całą tabliczkę na raz. W zupełności wystarczą trzy kostki. Właściwości przeciwzapalne wykazuje także zielona herbata i czerwone wino. Warto jednak zachować umiar w jego piciu. Odpowiednią ilością będzie lampka wina wypita do posiłku. Wino zawiera resweratrol – polifenol mający działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne.

Odpowiedni wybór produktów żywnościowych może znacząco wpływać na występowanie stanów zapalnych. Spożywanie jednych, a unikanie innych produktów jest kluczowe dla zachowania zdrowia i minimalizowaniu ryzyka wystąpienia niektórych chorób i schorzeń. Wybierajmy zdrową i nieprzetworzoną żywność, a będziemy cieszyć się zdrowiem przez długi czas.

Filip Siódmiak