Czeski punkt widzenia, czyli „świadomie o atomie”

Czesi jak Francuzi – chcą postawić na atom i to właśnie elektrownie jądrowe mają dostarczać w 2040 blisko 70 proc. potrzebnej w Czechach energii.

Obecnie u naszych południowych sąsiadów energetyka jądrowa zapewnia 40 proc. energii, poza tym korzystają głównie z elektrowni węglowych i odnawianych źródeł. I choć planują kolejne inwestycje w farmy wiatrowe i słoneczne, a także bloki gazowe, jak również chcą wycofać węgiel z energetyki już za osiem lat, to jednak atom ma dominować na rynku. Tak wynika z krajowego planu energetycznego, przesłanego przez czeskie władze Komisji Europejskiej, o którym informuje portal nucnet.org. Do dokumentu wpisał plany rozwojowe energetyki atomowej, że na koniec kolejnej dekady ma produkować 68 proc. niezbędnej krajowi energii. Tym samym Czechy chcą przyjąć francuski model energetyki, która od dekad opiera się na atomie i tak też będzie w kolejnych. Władze francuskie przygotowują projekty nowych reaktorów, a – choć także w planach są odnawialne źródła, to i tak energetyka jądrowa na koniec 2030 roku dostarczać ma przynajmniej 66 proc. potrzebnej energii.

Reaktory wybudują Koreańczycy z KHNP

Stąd też decyzje o budowie reaktorów w istniejących elektrowniach Dukovany i Temelín. Rząd w Pradze nie ugiął się w kwestii wyboru partnera do tych projektów, którym jest narodowy koncern koreański KHNP, choć wielki przegrany w tych przetargach – francuski potentat EDF wystąpił do instytucji europejskich z odwołaniem.

Na dodatek – jak informuje portal brnodaily.com - okazuje się, że energetyka jądrowa w Czechach ma bardzo duże poparcie społeczne. Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej 78 proc. uczestników poparło projekt w Dukowanach, a 58 proc. ankietowanych zadeklarowało zaufanie do rządu, gdy chodzi o jego decyzji dotyczące energetyki jądrowej. Jednocześnie prawie dwie trzecie uczestników sondażu opowiedziało się za zwiększeniem ​​udziału elektrowni atomowych w produkcji energii elektrycznej w swoim kraju.

Czesi sceptyczni wobec Zielonego Ładu

Poza tym inne z badań opinii pokazało, że Czesi sceptycznie oceniają europejską strategię klimatyczną czyli Zielony Ład. Główne obawy dotyczą cen energii. W sumie 71 proc. respondentów uważa, że Green Deal spowoduje ich wzrost.

Przypomnijmy, że polski rząd stawia – w przeciwieństwie do czeskiego na odnawialne źródła energii, które już w 2030 roku mają dominować w krajowym miksie energetycznym. Teraz to ok. 60 proc. energii pochodzi z elektrowni węglowych (na kamiennym i brunatnym), natomiast z OZE ok. 24 proc. - natomiast w 2030 roku mają pokrywać 56 proc. potrzeb. Poza tym w planach jest budowa jednej dużej elektrowni jądrowej na Pomorzu i małych rektorów atomowych.

Agnieszka Łakoma

