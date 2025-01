Resort finansów szuka pieniędzy. Robi się gorąco?

W poniedziałek odbyła się aukcja, której przeprowadzenie świadczy o pilnej potrzebie płynności w państwowych finansach i szukaniu jego nowych nabywców. Rząd potrzebuje w tym roku rekordowych środków na sfinansowanie deficytu. Ostatnio podobnych sposobów szukano w kwietniu 2020 r., czyli na początku epidemii COVID-19 – informuje portal businessinsider.com.pl.

Ostatnie aukcje bonów skarbowych odbyły się w kwietniu 2020 r., a przedtem w lutym 2017 r. Nie są to więc częste przypadki, gdy rząd w ten sposób szuka na rynku pieniędzy. No ale minister finansów Andrzej Domański postanowił do tego wrócić.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zaoferuje do sprzedaży 13 stycznia 45-tygodniowe bony o wartości 3-6 mld zł. Oferty zbierane były do godz. 11.00 w poniedziałek.

**»» Więcej o potrzebach finansowych rządu czytaj na portalu businessinsider.com.pl w publikacji Rząd pilnie szuka pieniędzy. Pierwsza taka sytuacja od początku pandemii

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nie wieje optymizmem w energetyce wiatrowej

Czy Pesa kupi hiszpański koncern? Decyzja w styczniu!

Sieć Moya podbija szturmem rynek paliw

»»Paraliż służby zdrowia. Kolejki najdłuższe od 13 lat – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24