Prokuratura: Giertych nie popełnił przestępstwa

Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła śledztwo przeciwko Romanowi Giertychowi, dotyczące działania na szkodę spółki Polnord. Według ustaleń śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa.

O umorzeniu śledztwa poinformowała w piątek w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie prok. Beata Syk - Jankowska. Umorzenie dotyczy zarzutów wobec Giertycha sformułowanych zarówno w październiku 2020 roku, jak i rok później.

Jak prokuratura uzasadnia umorzenie

Pierwszy zarzut (z postanowienia Prokuratury Regionalnej w Poznaniu) dotyczył nadużycia przez mec. Giertycha zaufania i doprowadzenia do przywłaszczenia przez członków Zarządu Polnord S.A. powierzonych im środków finansowych w łącznej kwocie ponad 72,5 mln zł pod pozorem koordynowania działań prawnych przy transakcjach sprzedaży wierzytelności wobec MPWiK w Warszawie.

Jak tłumaczy rzeczniczka, zarzucany w tym śledztwie adwokatowi występek nadużycia zaufania - jest tzw. przestępstwem indywidualnym i może być popełniony jedynie przez sprawcę o określonych kwalifikacjach. W tej sprawie musiałaby to być osoba uprawniona do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki Polnord. „Roman G. nie posiadał takich uprawnień, a zajmował się obsługą prawną spółki jako jeden z profesjonalnych pełnomocników. Nie był on przy tym, jedynym fachowym doradcą prawnym zaangażowanym w transakcje obrotu wierzytelnościami i ich dochodzeniem przed sądem dla Polnord S.A.” – podała komunikacie Syk-Jankowska.

Według ustaleń prokuratury stawiany tu zarzut opierał się na „konstrukcji rozszerzonej odpowiedzialności karnej”, ale w sytuacji Giertycha ta konstrukcja nie miała zastosowania.

„Materiał dowodowy zebrany w sprawie nie dał podstaw do twierdzenia, że działania prawne podejmowane przez Romana G. miały charakter pozorny. Mając na uwadze powyższe, postępowanie przeciwko Romanowi G. umorzono na podstawie art. 322 § 1 k.p.k. - wobec stwierdzenia, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa” – głosi komunikat.

„Brak znamion czynu zabronionego”

Kolejne trzy zarzuty zostały sformułowane w postanowieniu z dnia 14 października 2021 r. Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Dotyczyły one przestępstw nadużycia zaufania i wyrządzenia Polnord S.A. szkody w wysokości 4,5 mln zł, związanej z wypłatą adwokatowi wynagrodzenia za świadczone usługi prawne w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zarzucono mu też przestępstwa prania brudnych pieniędzy w kwocie około 5,2 mln zł uzyskanych z wynagrodzenia, jakie otrzymał w związku z tą usługą prawną. Syk-Jankowska podała, że postępowanie w tym zakresie umorzono wobec braku znamion czynu zabronionego.

„Ocena prawna zaprezentowana w postanowieniu o umorzeniu śledztwa była wcześniej wyrażana w szeregu orzeczeń sądów, rozstrzygających kwestie incydentalne, dotyczące odpowiedzialności Romana G.” – dodała Syk-Jankowska. Wskazała tu na rozstrzygnięcia różnych sądów w Poznaniu, Lublinie, Warszawie.

300 tomów akt

Śledztwo dotyczące działania na szkodę spółki Polnord obejmuje jeszcze innych osiem osób, którym postawiono zarzuty. Syk-Jankowska powiedziała, że w odniesieniu do pozostałych podejrzanych postępowanie zostało zawieszone, ponieważ dla oceny ich odpowiedzialności karnej niezbędne jest uzyskanie rozstrzygnięć sądu cywilnego w sprawach z powództwa Polnord S.A. przeciwko MPWiK S.A. z siedzibą w Warszawie i Miastu Stołecznemu Warszawa.

Rzeczniczka zaznaczyła, że śledztwo to ma skomplikowany i zawiły charakter, zgromadzono w nim ponad 300 tomów akt.

Zarzut przywłaszczenia łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord

Adwokat Roman Giertych (obecnie poseł KO) był jedną z 12 osób zatrzymanych w połowie października 2020 r. w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Zatrzymanym w sprawie przedstawiono zarzuty przywłaszczenia środków spółki i wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy.

Giertych trafił do warszawskiego szpitala po tym, jak zasłabł w trakcie przeszukiwania jego domu przez funkcjonariuszy CBA. Obrońcy Giertycha poinformowali wówczas, że w czasie prowadzonych z ich klientem czynności prokuratorskich w szpitalu ze względu na stan zdrowia nie było możliwości porozumienia się z adwokatem, przez co nie doszło do skutecznego ogłoszenia mu zarzutów.

Prokuratura wnioskowała o zastosowanie wobec Giertycha środków zapobiegawczych, w tym m.in. 5 mln zł poręczenia majątkowego. Poznański sąd rejonowy, po rozpoznaniu zażalenia, uchylił wykonywanie środków zapobiegawczych i uznał, że zarzuty wobec adwokata ogłoszono nieskutecznie. Poznańskie sądy obu instancji nie przychyliły się też do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sądy te uznały, że zebrany materiał dowodowy nie uprawdopodabnia w dużym stopniu, że podejrzani dopuścili się zarzucanych im czynów.

W grudniu 2021 r. Prokuratura Regionalna w Lublinie wystąpiła o tymczasowe aresztowanie mecenasa Giertycha w związku z tym, że nie stawił się on na żaden z 21 terminów wezwań na przesłuchanie. Giertych odpierał wówczas twierdzenia śledczych, argumentował, że wezwania kierowane przez prokuraturę są bezprawne, a on sam nie popełnił żadnego przestępstwa. W marcu 2022 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie także nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec mecenasa Giertycha, a Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy tę decyzję.

Roman Giertych zdobył mandat poselski w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r., startując z ostatniego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. 13 listopada 2023 r. złożył ślubowanie i został posłem na Sejm RP, uzyskując immunitet.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Siedem powodów, żeby bronić gotówki

Gietrzwałd. Wyrok, który komplikuje inwestycję Lidla

Chris Wright: „Nie ma brudnej i czystej energii”

»»Górnicy z kopalni Bogdanka bronią miejsc pracy. Głodówka! – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24