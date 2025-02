Padł rekord wykreślonych i zawieszonych firm

W ubiegłym roku najwięcej w historii wykreślono spółek z KRS i zawieszono indywidualnych działalności gospodarczych z CEiDG - pisze w poniedziałek „Puls Biznesu”.

Jak zauważa gazeta, z każdym rokiem narasta skala likwidowanych firm i zawieszanych działalności.

W 2024 r. z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zniknęło 25 tys. spółek, o 1,5 tys. więcej niż rok wcześniej. Natomiast wykreśleń indywidualnych działalności gospodarczych z CEiDG było 188,6 tys., czyli mniej niż w 2023 r. Rekord padł w kategorii zawieszonych działalności gospodarczych. W ubiegłym roku było ich 375,5 tys., czyli o 2 proc. więcej niż w 2023 r. W 2024 r. wznowiono też 190,6 tys. działalności - wylicza „PB”.

„Wykreślenia spółek z KRS czy indywidualnych działalności to zjawisko jak najbardziej naturalne. Nic złego w polskiej gospodarce się nie dzieje. (…) Wiele działalności jest rejestrowanych tylko po to, by przez pewien czas korzystać z niższych składek na ZUS. Potem następuje kalkulacja, czy warto dalej prowadzić daną działalność. (…) Działalność zawiesza się wówczas, gdy pojawiają się przejściowe trudności w jej wykonywaniu albo w przypadku sezonowości. Gdy warunki się poprawią, wiele osób wznawia działalność. Zawieszenia są zazwyczaj płynnym zjawiskiem” - mówi gazecie prezes Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) Jarosław Nowrotek.

