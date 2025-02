Do „Mony Lisy” tylko z osobnym biletem!

Dyrektorka Muzeum Luwru Laurence Des Cars zapowiedziała wprowadzenie oddzielnego biletu pozwalającego zobaczyć słynną Mona Lisę. Mówiła o tym podczas wywiadu w radiu France Inter. Luwr jest najliczniej odwiedzanym muzeum na świecie i wystawia wiele cennych dzieł sztuki.

„Pomysł polega na wprowadzeniu biletu, który daje dostęp do wystawy stałej i wystaw czasowych, a jeśli będziecie chcieli obejrzeć Mona Lizę, to potrzebny będzie dodatkowy bilet i specjalny dostęp” do tego dzieła” - wyjaśniła Des Cars.

Nowe miejsce dla Giocondy

Dyrektorka Luwru zwróciła się listownie do minister kultury Rachidy Dati o wsparcie ze względu na zły stan muzeum. Pod koniec stycznia prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że w Luwrze odbędzie się remont, który potrwa do 2031 roku. Ma on zapewnić nową przestrzeń dla Mona Lizy i oddzielne wejście.

Paryskie muzeum Luwr czeka remont i przebudowa / autor: Pixabay

Dwie wielkie zmiany, jakie zgodnie z tym planem czekają Luwr, to utworzenie nowego wejścia - od strony wschodniej fasady dawnego pałacu królewskiego, i po drugie - nowe miejsce dla Giocondy. Jak zapowiadał Macron, „specjalna przestrzeń” dla arcydzieła Leonarda da Vinci, oglądanego codziennie przez 20 tys. zwiedzających, ma być „dostępna w sposób autonomiczny” w stosunku do pozostałych części Luwru i za osobnym biletem.

Utworzenie nowego wejścia i sali dla Mona Lisy miałoby kosztować połowę z planowanych 800 mln euro (czyli 400 mln euro). Środki te pochodzić mają z funduszy własnych Luwru, pozyskanych m.in. dzięki wykorzystaniu marki przez muzeum sztuki w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które używa nazwy Luwr Abu Zabi. Pozyskani także zostaną darczyńcy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wojna celna USA z Europą nieunikniona?

Groźna grypa. Nadchodzi szczyt fali zachorowań

Prezes EBC przestrzega przed skutkami ataków na NBP

»»Oto Polska Tuska! Miało być 4,2 mld zł dla szpitali na onkologię. Minister wszystko unieważniła - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24