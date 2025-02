Co najmniej trzy oferty na przejęcie TVN

Przynajmniej trzy wstępne oferty zostały złożone na zakup TVN - pisze w poniedziałek Rzeczpospolita. Według gazety to fundusz należący do miliardera Michała Sołowowa, konsorcjum z Wirtualną Polską oraz Media For Europe - grupa należąca do spadkobierców Silvio Berlusconiego.

Gazeta przypomina, że termin składania wstępnych ofert na zakup TVN od Warner Bros. Discovery minął w piątek, 31 stycznia.

Według „Rzeczpospolitej” oferty są co najmniej trzy. Złożyli je:

fundusz należący do Michała Sołowowa ,

notowana na GPW Wirtualna Polska Holding w konsorcjum ,

włoska grupa należąca do spadkobierców Silvio Berlusconiego - Media For Europe, która jest właścicielem koncernu Mediaset.

Gazeta zastrzega, że tylko rzecznik Sołowowa potwierdził złożenie oferty.

»» O transakcji sprzedaży TVN czytaj też tutaj:

TVN przejdzie w polskie ręce?

Kolejka chętnych do zakupu TVN

Sensacyjny zwrot w sprawie sprzedaży TVN. Nowy kupiec?

Czy amerykański właściciel zaczął proces sprzedaży TVN?

wPolsce24: niemiecki koncern medialny nabywcą TVN?

Tusk: TVN i Polsat firmami pod ochroną państwa

Spośród podmiotów, które złożyły wstępne oferty, tylko część przejdzie przez sito JP Morgana i zostanie zaproszona do dalszych rozmów, w tym do przeprowadzenia due dilligence TVN - podkreśla Rzeczpospolita.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wojna celna USA z Europą nieunikniona?

Groźna grypa. Nadchodzi szczyt fali zachorowań

Prezes EBC przestrzega przed skutkami ataków na NBP

»»Oto Polska Tuska! Miało być 4,2 mld zł dla szpitali na onkologię. Minister wszystko unieważniła - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24