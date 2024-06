Izera złożona do grobu?

Budowa samochodów elektrycznych w Polsce, choć niekoniecznie polski samochód elektryczny - tak może się zmienić projekt Izera – pisze dziś portal money.pl.

W kilku resortach potwierdziliśmy, że rząd nie porzuca pomysłu budowy samochodów elektrycznych w Polsce, choć mogą go czekać duże zmiany. - Projekt elektromobilności będzie kontynuowany i mam nadzieję, że także w jego ramach inwestycja w Polsce Geely (chiński producent samochodów współpracujący w sprawie Izery - red.) - podkreśla nasz rozmówca z obozu rządowego. Ale jak dodaje, nie oznacza to, że inwestycja zostanie zrealizowana w wariancie Izery jako polskiego samochodu elektrycznego – piszą Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki, dziennikarze portalu money.pl .

Zależy nam na pozyskaniu inwestora, który będzie produkował w Polsce samochody w nowoczesnej technologii. To jest najważniejsze - słyszymy od osoby z rządu – podają Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki.

Miejsce dla chińskiego inwestora?

To by oznaczało odejście od pierwotnej idei, że samochód ma powstać jako polska marka, choć do końca nie można wykluczyć takiego wariantu. Jak mówi nasz rozmówca, argumentem za takim rozwiązaniem jest to, że trudno będzie samodzielnie dla jednej fabryki zbudować system dystrybucji, serwisowania czy marketingu, zwłaszcza gdyby miało chodzić o wejście na inne rynki, a nie powinno tego robić państwo – wskazują Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki na money.pl

Nie ma potrzeby, żeby to robić. Lepiej pozyskać inwestora, który to zrobi - podkreśla nasz rozmówca. Jak mówi, trwają właśnie rozmowy z Chińczykami na ten temat.

