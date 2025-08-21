"Gołębia niespodzianka" z rynku pracy! Spada impet płac

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 7,6 proc. r/r w lipcu br., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,9 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny. „Gołębia niespodzianka” z rynku pracy powinna wzmacniać skłonność Rady Polityki Pieniężnej (RPP) do cięcia stóp procentowych, oceniają ekonomiści PKO Banku Polskiego.

„W lipcu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6431,8 tys. etatów i było o 0,9 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2025 r. wyniosło 8 905,63 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,6 proc. w porównaniu z lipcem ub. roku” - czytamy w komunikacie GUS.

Konsensus rynkowy przewidywał 8,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Analitycy: impet płac spada!

Gdybyśmy mieli wybrać jedną informację dzisiejszego dnia, to z perspektywy gospodarki ta jest najważniejsza: impet płac spada – wskazują analitycy mBanku

Dynamika wzrostu płac w lipcu wyhamowała mocniej niż oczekiwano, co potwierdza stopniowe wygasanie presji płacowej w gospodarce. Niższe tempo nominalnego wzrostu może być efektem spadających oczekiwań inflacyjnych, ale także coraz większego udziału kosztów pracy w całkowitych kosztach operacyjnych firm. Mimo słabszego odczytu względem prognoz, realny wzrost wynagrodzeń na poziomie 4,4 proc. oznacza dalszą poprawę siły nabywczej gospodarstw domowych. Choć dane o sprzedaży detalicznej w czerwcu rozczarowały, spodziewamy się, że rosnące realne dochody przełożą się na ożywienie konsumpcji w drugiej połowie roku, co powinno wspierać wzrost PKB. – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Poznaliśmy świeżutkie dane z polskiego rynku pracy, a w nich: · dynamika płac MOCNO w dół do 7,6% r/r w VII z 9,0% w VI. Powód? Wysoka baza z ubiegłego miesiąca (górnictwo) i ubiegłego roku (dzień leśnika, w tym roku mniejsza skala premii) · momentum spada poniżej 8%, choć nie przywiązywalibyśmy się do tak szybkich spadków w kolejnych miesiącach – wskazują z kolei analitycy Banku Pekao SA.

Ekonomiści PKO BP: „gołębia niespodzianka” z rynku pracy

„Gołębia niespodzianka” z rynku pracy powinna wzmacniać skłonność Rady Polityki Pieniężnej (RPP) do cięcia stóp procentowych, oceniają ekonomiści PKO Banku Polskiego.

„Zatrudnienie w sekt. przedsiębiorstw obniżyło się o 0,9 proc. r/r, mocniej od oczekiwań (kons. i PKOe: -0,8 proc. r/r). W ujęciu m/m liczba etatów spadła po raz pierwszy od 2012, o blisko 4 tys. Popyt na pracę pozostaje w zamrożeniu. Dane z r. pracy za lipiec powinny wzmacniać skłonność RPP do obniżania stóp procentowych” - czytamy w komentarzu banku do danych GUS w lipcu o płacach i zatrudnieniu.

Ekonomiści wskazali, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wzrosło o 7,6 proc. r/r, słabiej od oczekiwań (konsensus: 8,6 proc. r/r, PKO BP: 8,4 proc. r/r) i istniało ryzyko w dół dla prognoz banku.

„Relatywnie słaby miesięczny wzrost dotyczył najwięcej ważącego przetwórstwa. Tym samym impet płac nieznacznie wyhamował, choć wynik za lipiec nie wyklucza wyboistej ścieżki płac w kolejnych miesiącach” - czytamy dalej.

Eksperci mBanku: Dla RPP obraz powinien złożyć się w obniżkę stóp już we wrześniu

Z dzisiejszej paczki danych każdy sobie coś pozytywnego wybierze. Jedni dobry początek Q3 dla PKB (niezła produkcja). Drudzy hamowanie płac. Dla RPP obraz powinien złożyć się w obniżkę stóp już we wrześniu (-25pb). Wyłożyć może to tylko powrót bajek o wzroście cen energii - podsumowali eksperci mBanku.

