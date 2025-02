Nowy kandydat na prezydenta. Oto Dawid Jackiewicz

Dawid Jackiewicz zapowiedział we wtorek start w wyborach prezydenckich. We wtorek złożył on do PKW wniosek o rejestrację komitetu wyborczego. W kampanii zamierza się skupić na takich sprawach, jak rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo militarne, energetyczne i wewnętrzne.

Jackiewicz przed siedzibą PKW poinformował, że złożył wniosek o zarejestrowanie komitetu. i formalnie rozpoczyna kampanię.

„Mój wniosek poparło ponad 1500 obywateli. Obywateli, którzy tak jak ja - i tak jak zapewne państwo - bardzo wyraźnie mówią, że mają dość awantury politycznej, sporu pomiędzy dwoma największymi obozami politycznymi. Mają dość tej bezproduktywnej, jałowej awantury trwającej od wielu lat. Chcieliby Polski szybko rozwijającej się, modernizującej, rozwiązującej ich problemy, a nie problemy partii” - powiedział.

To były minister skarbu

W przeszłości Dawid Jackiewicz związany był z Prawem i Sprawiedliwością, w latach 2015–2016 był ministrem skarbu w rządzie Beaty Szydło. We wtorek zapewniał jednak o swojej niezależności. Powiedział m.in., że obywatele „domagają się prezydenta, który nie będzie zakładnikiem żadnej partii politycznej”. Zadeklarował, że podczas kampanii będzie chciał prezentować merytoryczny program, stawiając akcent na kwestie bezpieczeństwa - energetycznego, militarnego i wewnętrznego.

Apeluję do wszystkich, aby podjęli odważną decyzję o postawieniu na ambitną Polskę, na ambitne bezpieczeństwo, na ambitny ustrój, ambitną gospodarkę i kandydata na prezydenta, który nie boi się postawić głównym partiom i powiedzieć im: „nie, nie będę się wam podporządkowywał”” - powiedział Jackiewicz.

Ambitne cele, rozwój i gospodarka

Zapowiedział, że chce pozyskać największe możliwe poparcie.

Chcę wprowadzić do obiegu, do dyskursu politycznego te hasła, o których inni kandydaci nie mówią, bo się na nich nie znają. Bo nie rozumieją, na czym polega kwestia gospodarki, na czym polegają kwestie bezpieczeństwa energetycznego, na czym polegają kwestie prorozwojowe - powiedział Jackiewicz.

Zadeklarował przy tym, że nie zamierza zabierać głosu w tematach światopoglądowych, które ocenił jako „tematy zastępcze”. Podkreślił jednak, że jest wolnościowcem i konserwatystą.

„Domagamy się i chcemy ambitnej Polski. Chcemy, żeby politycy realizowali plan ambitnej Polski, nie ciepłej wody w kranie. Nie szklanego sufitu, tylko ambitnej Polski, która stawia sobie bardzo wysoko poprzeczkę” - powiedział.

Profil kandydata

Dawid Jackiewicz swoją karierę polityczną rozpoczął w latach 90. XX w. w Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego.

• W 2001 wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, między 2003 a 2005 rokiem był zastępcą prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

• Następnie, między 2005 a 2014 rokiem był posłem na Sejm z ramienia PiS (w 2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu).

• W 2014 został wybrany do Parlamentu Europejskiego, ale rok później złożył mandat, by objąć tekę ministra skarbu - pełnił tę funkcję do 2016 roku.

• Później był m.in. w zarządach kilku fundacji, takich jak Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Instytut Jana Olszewskiego, czy Przyszłość 5.0.

• Doradzał też spółce Orlen Unipetrol, a między 2022 a 2024 rokiem był wiceprezesem zarządu spółki Orlen Synthos Green Energy.

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotąd łącznie 14 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kominek jednak nie pobrudzi „Czystego Powietrza”

Bańka pęka? Duże spadki cen mieszkań

Przez ten błąd często tyjemy – to nie to o czym myślisz

»»Zdeptany naleśnik Zembaczyńskiego. Polacy wściekli za deptanie jedzenia - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24