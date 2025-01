Deweloperzy ostrzą sobie zęby na ziemię rolną

Grunty rolne zlokalizowane w granicach miasta mają być przeznaczone pod budowę mieszkań. Umożliwia to jedna ze zmian zawartych w projekcie ustawy zwiększającej dostępność gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ważnych zmian w tym dokumencie jest co najmniej kilkanaście.

Zmiana ustawy z 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ma znieść ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi znajdującymi się w granicach administracyjnych miast oraz rezygnację z prawa odkupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Sposób na spekulantów

Zlikwidowany ma być generalny zakaz ustanawiania użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. W ocenie MRiT, ma to zapobiegać spekulacji, ale przede wszystkim zdecydowanie obniży koszty pozyskania nieruchomości na potrzeby realizacji przedsięwzięcia mieszkaniowego.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to pierwszy kwartał br.

Spadną koszty

Stanie się tak, ponieważ nabywca musi uiścić jedynie wstępną opłatę w wysokości 15-25 proc. wartości gruntu, a dopiero w dalszej perspektywie zobowiązywany jest do uiszczania rocznych należności z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1 proc. wartości gruntu lub opłaty przekształceniowej – w przypadku, gdy grunt zostanie objęty uwłaszczeniem.

Możliwość dobudowania kondygnacji

W założeniach przewidziano również ułatwienia w procedurze zmiany parametrów zabudowy przez wprowadzenie możliwości dobudowania dodatkowej pełnej kondygnacji w przypadku budynków niższych niż 30 metrów Ministerstwo przypomniało, że obecnie jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ – według obowiązujących przepisów – podwyższenie budynku nie może przekraczać 10 proc. wysokości.

Ułatwienia w zintegrowanych planach inwestycyjnych

Jak wskazało MRiT, projekt ustawy przewiduje umożliwienie radzie gminy ustalenia w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wytycznych dotyczących umów urbanistycznych zawieranych w związku ze sporządzaniem zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI).

Ponadto zaproponowano kilka zmian usprawniających procedurę sporządzania ZPI, m.in.: zmianę definicji inwestycji uzupełniającej, powiązanie ZPI ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rezygnację z obowiązku uzyskania zgody rady gminy na przystąpienie do sporządzenia ZPI, rezygnację z konieczności przygotowania kompletnego projektu umowy urbanistycznej na wczesnym etapie procedury, wprowadzenie maksymalnego terminu podjęcia uchwały w sprawie ZPI oraz procedowania skarg z nim związanych.

Moratorium na pobieranie opłaty planistycznej

Projekt nowelizacji ma też zaproponować moratorium na pobieranie opłaty planistycznej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących przedmiot transakcji zawartych w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie projektowanego przepisu.

W projekcie zaproponowano też zmiany ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W uchwałach o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej usunięty ma być m.in. wymóg zachowania minimalnego udziału powierzchni handlu i usług w każdej inwestycji.

Ponadto mają zostać uzupełnione przepisy odnoszące się do realizacji inwestycji w zabudowie śródmiejskiej. Wprowadzona ma być również możliwość zawieszenia biegu terminu procedury w przypadku konieczności dokonania modyfikacji wniosku oraz ograniczenie związanego z tym obowiązku ponawiania procedury.

Pojemność parkingów w gestii gminy

Jak wskazał resort rozwoju, zniesiony ma zostać obowiązek realizowania urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu na terenie inwestycji w przypadku spełnienia przez nią wymaganych ustawą standardów w tym zakresie w najbliższym sąsiedztwie terenu inwestycji.

Zaproponowano również rezygnację z określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej i powrót do zasad obowiązujących przed 2023 rokiem. O liczbie miejsc postojowych mają decydować w uchwałach rady gmin (rozwiązanie to zostało wprowadzone do pierwotnego projektu uchwalonej niedawno nowelizacji ustawy powodziowej, ale ostatecznie zostało z niego wycofane na etapie prac rządu).

Nowela przewiduje m.in. ułatwienia w procedurze zmiany parametrów zabudowy.

Łatwiejszy dostęp do ziemi rolnej dotyczy wszystkim nieruchomości położonych w sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych. / autor: Pixabay

Ułatwienia dla inwestorów

W założeniach przewidziano również wprowadzenie regulacji umożliwiających podział nieruchomości na podstawie uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (towarzyszącej). Ma to w ocenie resortu rozwoju jednoznacznie rozstrzygnąć obecne wątpliwości w interpretacji przepisów i umożliwić tym samym inwestorowi korzystanie z uproszczonej ścieżki realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Projektowana nowela ma też umożliwić wystąpienie z żądaniem wykupu przez uprawnionego użytkownika wieczystego w dodatkowym terminie 24 miesięcy od dnia wejścia projektowanej ustawy w życie. W tym okresie możliwe będzie bowiem odnowienie dostępnego dla niektórych przedsiębiorców limitu pomocy de minimis, dla których nabycie gruntu poniżej wartości rynkowej stanowi pomoc publiczną. Jak wskazało MRiT, rozwiązanie to pozwoli na zaplanowanie środków na zakup gruntu w perspektywie długofalowej.

Szybsze rozstrzyganie odwołań i zażaleń

Nowelizacja ma również, jak wynika z założeń, przyspieszyć proces inwestycyjny dzięki zmianom w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Chodzi o szybsze rozstrzyganie odwołań i zażaleń wobec decyzji organów administracji publicznej. Składający będą zobowiązani do formułowania konkretnych zarzutów wobec tych rozstrzygnięć, zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania lub zażalenia oraz wskazania dowodów uzasadniających to żądanie. W przypadku gdy odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie nie będzie spełniało powyższych wymogów, wnoszący ma zostać wezwany do usunięcia braków nie później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu odwołania lub zażalenia.

Nowelizacja ma również przywrócić brzmienie niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzed nowelizacji z 26 maja 2023 r. Obligatoryjne uznawanie udzielenia pomocy publicznej użytkownikom wieczystym w ramach limitu pomocy de minimis ma być ograniczone wyłącznie do przypadków sprzedania im użytkowanych gruntów, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Inwestor mieszkaniowy a inwestycja drogowa

Projektowana ustawa ma również doprecyzować obecnie obowiązujące przepisy dotyczące obowiązku realizacji przez inwestora mieszkaniowego inwestycji drogowej. Taka nowelizacja ustawy o drogach publicznych pozwoli w ocenie MRiT stworzyć lepsze warunki współdziałania inwestora i zarządcy drogi.

W projekcie przewiduje się ponadto stworzenie podstaw prawnych umożliwiających wdrożenie nowego wzoru świadectwa uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Źródło: samorząd.pap.pl, MRiT

Oprac. GS

