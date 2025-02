Węglowy rekord nad Renem

Gdy nie wieje i nie świeci (niem. dunkelflaute) trzeba stawiać na węgiel i gaz. Niemcy – pomimo wszem i wobec ogłaszanych sukcesów związanych z przejściem na energię odnawialną, muszą od listopada bazować na elektrowniach, wykorzystujących paliwa kopalne. Właśnie zbliżają się pod tym względem do rekordu.

To pierwszy taki rekord w tym roku – Niemcy musiały uruchomić elektrownie węglowe o mocy 8,1 GW, by pokryć zapotrzebowanie kraju na energię. Tak wynika z analiz agencji Bloomberg, o których informuje portal oilprice.com. Problemem jest słaby wiatr, a farmy wiatrowe dostarczają kilkukrotnie mniej energii niż w tym samym czasie w 2023 roku. Bloomberg ocenia, że na przykład w środę moc farm w Niemczech sięgała zaledwie 5 GW mocy.

Niemcy płacą podwójnie, bo prąd podrożał

Stąd konieczność „przejścia” na nielubiane i potępiane prze ekologów elektrownie gazowe i węglowe. Tym bardziej, że wysokie zapotrzebowanie w Niemczech pod koniec ubiegłego roku, które wymusiło większy import energii z krajów sąsiednich, doprowadziło do znaczącego wzrostu cen na powiązanych z niemieckim rynkach energii, m.in. we Francji. Holandii a nawet Norwegii. Wywołało to falę krytyki w wielu państwach, zaś w Oslo – wobec dalszych planów integracji z rynkami energetycznymi UE - nawet rozpadła się koalicja rządząca.

Eksperci przypominają, że spadek mocy odnawialnych źródeł musi być rekompensowany stabilnymi czyli elektrowniami, mogącymi produkować energię bez względu na pogodę. Tym bardziej, że wizja powszechnego rozwoju magazynów energii, jest raczej odległa.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szpieg w banku centralnym. Co Chiny wiedzą o Ameryce?

Sieć Moya znów skróciła dystans do bp

Koniec marzeń o elektrowni atomowej? Tusk ma odpowiedź

»»Obywatelska inicjatywa poparta przez 200.000 osób wyrzucona do kosza. „TAK DLA CPK” - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24