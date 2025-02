Bilans płatniczy: eksport spada, import w górę

W grudniu 2024 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2023 r. saldo to było również ujemne i wyniosło 0,4 mld zł – poinformował w czwartek Narodowy Bank Polski.

W czwartek NBP opublikował wstępne dane o bilansie płatniczym Polski za grudzień 2024 r. Wynika z nich, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2023 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 0,4 mld zł.

„W grudniu 2024 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (15,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz ujemne salda obrotów towarowych (9,5 mld zł) i dochodów pierwotnych (9,9 mld zł)” – podał NBP w komunikacie.

Według danych banku, w grudniu 2024 r. wartość eksportu zmniejszyła się o 1,7 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 r. i wyniosła 105,5 mld zł. Wartość importu towarów w porównaniu do grudnia 2023 r. wzrosła o 2,4 proc., do 115,1 mld zł. W ocenie banku centralnego odzwierciedla to utrzymujący się niski popyt w krajach będących najważniejszymi partnerami handlowymi, jak i stopniowy wzrost popytu konsumpcyjnego w kraju.

„W grudniu 2024 r. największy wpływ na spadek wartości eksportu miało, podobnie jak w poprzednich miesiącach, dalsze zmniejszenie sprzedaży zagranicznej w kategorii obejmującej środki transportu. Złożyły się na to przede wszystkim wyraźne spadki eksportu części motoryzacyjnych, aut osobowych oraz samochodów dostawczych. Z kolei w towarach konsumpcyjnych, produktach rolnych, towarach zaopatrzeniowych oraz dobrach inwestycyjnych wartość eksportu była nieco wyższa lub zbliżona do odnotowanej w roku poprzednim” – podał NBP.

W grudniu 2024 r. była kontynuowana tendencja wzrostowa w imporcie aut osobowych zarówno nowych, jak i używanych. Zwiększył się także przywóz towarów konsumpcyjnych oraz produktów rolnych - podano. Utrzymała się za to tendencja spadkowa w przywozie towarów zaopatrzeniowych, dóbr inwestycyjnych oraz pozostałych pojazdów, w tym ciągników samochodowych oraz części środków transportu – głównie motoryzacyjnych.

„Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 42,3 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. zwiększyły się o 2,9 mld zł (tj. o 7,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 26,8 mld zł i zwiększyła się o 2,0 mld zł (tj. o 8,1 proc.) w porównaniu z grudniem 2023 r.” – podał NBP.

Bank centralny poinformował również, że saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 9,9 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. poprawiło się ono o 0,8 mld zł. Największy wpływ na poprawę ujemnego salda dochodów pierwotnych miało ujemne saldo dochodów od inwestycji bezpośrednich, które w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. poprawiło się o 1,4 mld zł. O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 10,1 mld zł oraz wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,5 mld zł) i pozostałych inwestycji (3,3 mld zł).

Bank podał, że na koniec grudnia rezerwy NBP w złocie wyniosły 448,2 tony i warte były 154,3 mld zł. Ich udział w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł 16,9 proc.

PAP, sek

