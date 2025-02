Polacy hurtem idą po pożyczki. "Większość do 4 000 zł"

Prawie 395 tys. pożyczek udzieliły klientom instytucje pożyczkowe w Polsce w styczniu 2025 r. Średnia wartość zobowiązania wyniosła prawie 4 tys.

Według raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz firmy CRIF, liczba pożyczek wzrosła o 3,3 proc. w stosunku do grudnia zeszłego roku, a ich wartość do 1,58 mld zł (wzrost o 4,5 proc.). Udział nowych klientów w firmach pożyczkowych spadł w styczniu 2025 r. do 9,1 proc.

Instytucje pożyczkowe skupiają się na udzielaniu szybkich pożyczek, ale jednocześnie w niewielkich kwotach.

Tak wygląda sytuacja w Polsce

Rynek pożyczkowy w Polsce w 2025 roku rośnie, ale firmy pożyczkowe stają się coraz bardziej ostrożne. Aż 78,7 proc. wniosków zostało odrzuconych, co oznacza, że pożyczki są przyznawane tylko osobom z dobrą historią kredytową oraz stabilnymi dochodami. Polacy wciąż pożyczają, jednak najczęściej kwoty do 4 000 zł na bieżące potrzeby. Eksperci podkreślają, że firmy pożyczkowe dokładniej sprawdzają zdolność kredytową, aby minimalizować ryzyko nadmiernego zadłużenia. Aby zwiększyć szanse na pożyczkę, warto zadbać o dobrą historię kredytową, unikać zaciągania wielu pożyczek jednocześnie i porównywać oferty różnych firm.

