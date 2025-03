Lawina chwilówek! Kwota wyższa w rok o 31,5 proc.

Firmy pożyczkowe udzieliły o 18,8 proc. r/r więcej pożyczek celowych na kwotę wyższą o 12,0 proc. r/r, a także o 16,9 proc. więcej pożyczek gotówkowych „chwilówek” na kwotę wyższą o 31,5 proc. r/r w lutym br. oraz o 16,7 proc. więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 30,4 proc., podało Biuro Informacji Kredytowej.

„Średnia wartość nowo udzielonej w lutym 2025 r. pożyczki celowej wyniosła 675 zł i była o 5,8 proc. niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej. […] Liczba nowo udzielonych w lutym br. pożyczek celowych wzrosła o +18,8 proc. r/r. W ujęciu wartościowym wzrost jest jednak niższy i wyniósł +12,0 proc. r/r/. To oznacza, że udzielane były głównie pożyczki na niższe kwoty, co znalazło swoje bezpośrednie odzwierciedlenie również w spadku r/r średniej kwoty udzielonej pożyczki” - czytamy w komunikacie.

„W lutym 2024 r. były już raportowane wszystkie udzielone pożyczki celowe, co oznacza, że nie występuje już efekt zaniżonej bazy porównawczej wynikający z niepełnego raportowania, tak więc dynamiki uzyskane w lutym 2025 r. w pełni odzwierciedlają obecną sytuację rynkową” - czytamy dalej.

BIK wskazał też, że średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni udzielonej w lutym 2025 r. wyniosła 2 523 zł i była o 12,1 proc. wyższa r/r. Lutowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni to 994 mln zł i była ona wyższa o 31,5 proc. r/r. Dodatnia dynamika r/r (+16,9 proc.) wystąpiła również w ujęciu liczbowym. Pożyczki do 60 dni stanowiły 72,7 proc. wartości wszystkich udzielonych w lutym 2025 r. pożyczek gotówkowych.

W lutym br. udzielono też łącznie 67 tys. szt. pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni (wzrost o 16,7 proc. r/r) na wartość 374 mln zł (wzrost o 30,4 proc. r/r). Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w lutym 2025 r. na okres dłuższy niż 60 dni wyniosła 5 603 zł i była o 12,2 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej w lutym 2024 r., podano.

„W lutym 2024 r. podobnie jak w przypadku pożyczek celowych były już raportowane wszystkie udzielone pożyczki gotówkowe, co oznacza, że nie występuje już efekt zaniżonej bazy porównawczej wynikający z niepełnego raportowania, dynamiki uzyskane w lutym 2025 r. w pełni odzwierciedlają więc obecną sytuację rynkową. W lutym br. podobnie jak w poprzednich miesiącach w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki celowe, zaś w ujęciu wartościowym pożyczki gotówkowe” - czytamy dalej.

W okresie styczeń-luty 2025 r. firmy pożyczkowe udzieliły o 22,1 proc. r/r więcej pożyczek celowych, o 19,1 proc. r/r więcej pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni oraz o 18,8 proc. r/r więcej pożyczek gotówkowych na okres pow. 60 dni. W ujęciu wartościowym dynamiki dla poszczególnych rodzajów pożyczek wyniosły odpowiednio dla pożyczek celowych (+13,4 proc.), pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni o (+33,6 proc.) oraz pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni (+35,7 proc.), podsumowano.

ISBnews

