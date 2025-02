Potężna susza zagraża rolnikom. "Sytuacja najgorsza od 10 lat"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed suszą hydrologiczną. Przejawia się ona systematycznym spadkiem przepływów wód w rzekach. Latem sytuacja może stać się dramatyczna, skutkując ograniczeniami w poborze wody, zakłóceniami w żegludze, a przede wszystkim – negatywnie wpływać na kondycję upraw. Dlaczego wody brakuje?

Przyczyn jest kilka. Jedna z nich to wyjątkowo łagodne zimy od co najmniej dekady – z minimalną pokrywą śnieżną. Również tegoroczna zima wyraźnie odbiega od norm – śniegu jest niewiele, a temperatury w grudniu i styczniu były wyjątkowo wysokie, jak na tę porę roku. W normalnych warunkach topniejący śnieg stopniowo nawadnia glebę; w obecnych warunkach trudno jednak mówić o wiosennych roztopach, które zasilałyby wody gruntowe. Deficyt narasta. Gleba szybko wysycha, gdyż wyższe temperatury przyspieszają parowanie wody, co może pogłębić suszę już na początku sezonu wegetacyjnego. W opinii IMGW, sytuacja jest dramatyczna, najgorsza od 10 lat.

