Otoczenie nie sprzyja pozycji złotego

W otoczeniu globalnej awersji do ryzyka na rynkach złoty może kontynuować osłabienie lub stabilizować się w pobliżu bieżących poziomów - oceniają w porannych raportach ekonomiści. Na krajowym rynku długu w krótkim terminie obligacje 10-letnie powinny stabilizować się blisko poziomu 5,75 proc.

„Globalna ucieczka od ryzyka to nie jest otoczenie sprzyjające polskim aktywom, nawet jeśli w ostatnich miesiącach okazywały się one całkiem odporne na geopolitykę. W piątek złoty gwałtownie się przecenił i przez moment zbliżył nawet do 4,20 na EUR/PLN, a było to jeszcze przed kłótnią w Białym Domu między D. Trumpem a W. Zełenskim” - oceniają ekonomiści Banku Pekao.

„Nie zapowiada się, by nadchodzący tydzień przyniósł odprężenie w relacjach międzynarodowych, więc najbardziej prawdopodobny scenariusz dla złotego to kontynuacja osłabienia” - dodają.

Ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego spodziewają się stabilizacji notowań w pobliżu bieżących poziomów.

„Dzisiejsze otwarcie na EUR/PLN kształtuje się w pobliżu 4,1700, co oznacza odrobienie przez złotego ok. połowy strat z piątkowego wieczora. W kolejnych godzinach spodziewamy się stabilizacji notowań w pobliżu bieżących poziomów” - napisano w raporcie BGK.

„Impulsy dotyczące wydarzeń na linii USA-Ukraina powinny ustępować sygnałom ze strony globalnej koniunktury i polityce celnej USA. W związku z tym oczekujemy remisowego handlu na EUR/PLN w przedziale 4,16-4,18” - dodano.

Analitycy Banku Millennium również oczekują stabilizacji PLN.

„Liczymy, iż mimo utrzymania się nerwowości wycena polskiej waluty do euro oscylować będzie w okolicy 4,17, wyczekując na nowe impulsy” - napisano w raporcie banku.

Rynek długu

„Dziś nie spodziewamy się większych ruchów na krajowym długu. Piątkowe umocnienie Treasuries prawdopodobnie nie przełoży się na silniejszego Bunda ze względu na perspektywę wyższych wydatków budżetowych w Niemczech (m.in. na obronę narodową)” - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego.

„W rezultacie sygnały zewnętrze będą mieszane, co przy ograniczonych impulsach krajowych powinno stabilizować 10Y POLGBs blisko poziomu 5,75 proc.” - dodają.

Ekonomiści PKO BP oczekują, że w najbliższych tygodniach notowania 2-letnich polskich obligacji powinny spaść do 5,10 proc., a 10-letnich do 5,70 proc.

