„Złoto” ukryte w krowach

W Ameryce Południowej i Australii przestępcy okradają rzeźnie. Wyciągają z ubitych krów rzecz dwukrotnie droższą niż złoto. Za uncję, a więc za około 28 gramów tego „skarbu” pośrednicy płacą w przeliczeniu około 23,3 tys. zł, podczas gdy uncja złota wyceniana jest na 11,2 tys. zł.

Kamienie żółciowe bydła – bo o nie chodzi – stały się pożądanym surowcem na rynkach azjatyckich. Jak donosi „The Wall Street Journal”, wykorzystuje się je w tradycyjnej medycynie chińskiej do leczenia schorzeń neurologicznych. Główny dostawca to Brazylia, gdzie nielegalny proceder kwitnie w najlepsze.

Kamienie żółciowe, przypadku których pojedynczy okaz może kosztować więcej niż całe mięso pozyskane ze zwierzęcia, trafiają głównie do Chin oraz do Hongkongu, gdzie zapotrzebowanie zwiększyło się w ostatnich latach trzykrotnie. Do tej pory krowy hodowało się dla mleka lub na mięso, teraz w niektórych krajach mówi się o trzecim rodzaju chowu – dla kamieni…

