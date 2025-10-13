Trump: „Z Chinami wszystko będzie dobrze”. Prezydent USA łagodzi ton

Mimo groźby zaostrzenia wojny handlowej z Chinami, w relacjach między mocarstwami „wszystko będzie dobrze” – ocenił prezydent USA Donald Trump i zasugerował, że powodem sporu był „zły dzień” przewodniczące ChRL Xi Jinpinga. Stwierdził, że choć wciąż zamierza nałożyć na towary z Chin cła w wysokości 100 proc.,może się to zmienić.

Trump skomentował w ten sposób nową fazę wojny handlowej z Chinami oraz zapowiedź nałożenia dodatkowych 100 proc. ceł na towary z Chin w reakcji na ogłoszenie chińskich kontroli eksportu na metale ziem rzadkich oraz związane z nimi procesy i technologie. Prezydent USA stwierdził, że podejmując tę decyzję, przywódca ChRl Xi Jinping miał „zły dzień” i zapewniał, że „wszystko pójdzie dobrze z Chinami”.

To bardzo twardy człowiek, bardzo mądry człowiek. To wspaniały przywódca dla swojego kraju. To wspaniały przywódca i mam z nim świetne relacje - powiedział dziennikarzom podczas rozmowy na pokładzie samolotu Air Force One w drodze do Izraela. - Wiem, co się stało. Naprawdę rozumiem, co się stało i nawet nie twierdzę, że on się myli. Ale potem wyszliśmy do niego z czymś o wiele silniejszym niż to, co on nam zrobił - powiedział Trump.

Przyznał, że na tę chwilę nadal zamierza wprowadzić cła odwetowe, lecz dodał, że do daty ich wprowadzenia - 1 listopada - pozostała „wieczność” i wciąż może się wiele wydarzyć. Nie wykluczył przy tym, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spotka się z chińskim przywódcą podczas szczytu APEC w Korei Płd.

Prezydent USA próbował uspokoić niepokoje związane z wojną handlową z Chinami również w niedzielnym wpisie na portalu Truth Social.

Myślę, że z Chinami wszystko będzie dobrze. Nie martwcie się o Chiny, wszystko będzie dobrze! Wielce szanowany prezydent Xi właśnie miał gorszy moment. Nie chce kryzysu dla swojego kraju, ja też nie. USA chcą pomóc Chinom, a nie je skrzywdzić!!! - napisał Trump.

W czwartek Chiny ogłosiły decyzję o radykalnym zacieśnieniu i poszerzeniu restrykcji na eksport metali ziem rzadkich, krytycznych dla gospodarki materiałów, gdzie Chiny mają dominującą pozycję. W reakcji, w piątek Trump powiedział, że nie widzi powodu, by spotykać się z przywódcą Chin i dodał, że ogłoszenie przez Chiny restrykcji eksportowych na metale ziem rzadkich było „szokujące”.

Prezydent USA ogłosił wcześniej, że 1 listopada nałoży na Chiny nowe cła w wysokości 100 proc. Zapowiedział też wprowadzenie kontroli eksportu oprogramowania o znaczeniu krytycznym.

bz, pap (z Waszyngtonu Oskar Górzyński)