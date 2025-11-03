Dwa testy dla złotego w tym tygodniu

W najbliższych dniach kluczowe dla wyceny polskich aktywów będą decyzja Rady Polityki Pieniężnej (środa) i przegląd ratingu Polski przez agencję S&P (piątek) - wskazują w porannych raportach ekonomiści. Kurs EUR/PLN może oscylować przy 4,25-4,27.

„Kończące się 5 listopada posiedzenie RPP, mające wpływ na rynkowe wyceny ścieżki stóp NBP oraz spodziewane przez uczestników rynku prawdopodobne obniżenie perspektywy ratingu Polski przez agencję S&P (piątek), to czynniki które mogą w najbliższych dniach ciążyć krajowej walucie” - napisano w raporcie PKO BP.

„Z drugiej jednak strony zakładamy, że rynek powróci do mocniejszych wycen skali obniżek stóp Fed, co może ponownie stopniowo osłabiać skorelowanego ujemnie z walutami z rynków EM dolara. Uwzględniając powyższe, zakładamy, że w obecnym tygodniu kurs EUR/PLN utrzyma się bliżej strefy 4,25-4,26, a USD/PLN może przejściowo testować okolice 3,72-3,73” - dodano.

Ekonomiści BGK wskazują, że notowania eurozłotego mogą znaleźć się w przedziale 4,25-4,27.

„Oceniamy, że przytłumiona dynamika CPI będzie sugerować rynkowi niższą od wcześniejszych oczekiwań ścieżkę stóp procentowych i tym samym powstrzymać powrót EUR/PLN poniżej 4,25. W związku z tym oczekujemy, że para przesunie się do przedziału 4,25-4,27 i pozostanie w nim przez kolejne dni” - napisano w porannym raporcie.

W ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał we wstępnym szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 r. wzrosły rdr o 2,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem poszły w górę o 0,1 proc.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w październiku o 2,9 proc. rdr i 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.

Rynek długu

„Odbiór przez rynek listopadowego posiedzenia RPP i nowych projekcji makroekonomicznych, będzie w obecnym tygodniu głównym czynnikiem wpływającym na zachowanie krajowych SPW. W obliczu solidnego wzrostu gospodarczego Polski nie widzimy przesłanek, aby przekaz z ww. posiedzenia wybrzmiał mocno gołębio, a co za tym idzie nie sądzimy, że wyceniana przez rynek stopa referencyjna NBP na 2026 r. zejdzie znacząco poniżej 3,60 proc.” - wskazują ekonomiści PKO BP.

„Przy takich założeniach przestrzeń do przyspieszenia spadków rentowności krajowych SPW jest w naszej opinii ograniczona, choć w perspektywie kilku sesji okolice minimów rentowności z ubiegłych miesięcy znajdujące się w pobliżu 4,05 proc., 4,60 proc. oraz 5,30 proc. odpowiednio dla obligacji 2-, 5- i 10-letnich mogą być testowane” - dodają.

Ekonomiści BGK oczekują z kolei zejścia rentowności 10-letnich SPW do poniżej 5,30 proc.

„Oczekujemy, że dobre nastroje na rodzimych obligacjach utrzymają się. Dostarczenie środowego cięcia przez RPP zwiększa szansę na zejście 10-letniego benchmarku nawet poniżej 5,30 proc. zakładając brak negatywnych sygnałów ze strony rynków bazowych” - napisano w raporcie.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nadciąga katastrofa! Niszczący nadmiar energii z OZE

Cudzoziemcy wydali w Polsce więcej pieniędzy niż Polacy wydali za granicą

Przyznali się! CPK zostanie skasowany