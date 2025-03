Gazprom pozbywa się symbolu byłej potęgi

Firma, która była symbolem rosyjskiej dominacji energetycznej w Europie, teraz musi szukać oszczędności i na sprzedaż wystawia nawet swoją główną nieruchomość w Petersburgu. Ogranicza także zatrudnienie i zmaga się z pozwami o niemal 20 mld dolarów odszkodowania.

Potęga Gazpromu, który dzielił i rządził (m.in. za zgodą polityków Zachodu) na europejskim rynku gazowym przez trzy dekady, gaśnie co raz bardziej, a to za sprawą decyzji przywódcy Kremla o napaści na Ukrainę. Koncern stracił odbiorców w unii, najpierw odcinając dostawy wiosną 2022 roku do kilku państw – w tym i Polski, następnie po uszkodzeniu głównej trasy dostaw czyli gazociągu Nord Stream (z Zatoki Fińskiej do niemieckiego wybrzeża), zaś ostatecznie po zakończeniu tranzytu paliwa przez Ukrainę do Europy Środkowej.

Reprezentacyjna siedziba Gazpromu na sprzedaż

Najnowsze nieoficjalne informacje, podane przez agencję Reuters, o planie sprzedaży reprezentacyjnej siedziby Gazpromu w Petersburgu to nie tylko symbol utraty pozycji, ale i fatalnej sytuacji finansowej. Poza tym rozważa także wyprzedaż innych obiektów, a na przykład największa spółka odpowiedzialna za handel gazem z zagranicą - Gazprom Export została – według agencji - zredukowana do „wydmuszki”, choć wcześniej zatrudniała 600 osób.

W tym tygodniu media światowe informowały także o odszkodowaniach, jakich od rosyjskiego koncernu domagają się europejscy klienci czyli firmy, wobec których nie wywiązał się z umówi po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Według „Moscow Times”, chodzi o łączną kwotę 19,6 mld dolarów. A największa jej część przypada na niemieckiego potentata – Uniper, przez lata będącego w doskonałych relacjach handlowych z Gazpromem. Na liście żądających odszkodowań jest wiele firm unijnych, także grupa Orlen (której częścią jest dawny PGNiG).

Agnieszka Łakoma

