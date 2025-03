Płatności cyfrowe czeka kolejna rewolucja?

Płatności zbliżeniowe, wirtualne portfele, aplikacje mobilne, a także kryptowaluty – w ostatniej dekadzie sposób, w jaki korzystamy z pieniędzy, przeszedł znaczącą ewolucję. Teraz na rynku coraz większą uwagę zyskuje PayFi (Payment Finance) – model płatności oparty na technologii blockchain. Czy to kolejny etap rozwoju finansów cyfrowych?

Gotówka powoli odchodzi do przeszłości – dziś większość płatności realizujemy kartą, telefonem czy zegarkiem. To nie tylko kwestia wygody, ale i zmieniających się przepisów. Obecnie limit transakcji gotówkowych (15 tys. zł) dotyczy firm, jednak wkrótce obejmie także osoby prywatne. Jednocześnie tradycyjne systemy płatności bywają drogie i powolne – chyba każdy choć raz czekał na zaksięgowanie przelewu. PayFi może to zmienić, łącząc wygodę nowoczesnych rozwiązań z szybkością i niższymi kosztami.

Mniejsze ryzyko oszustw i błędów

Kryptowaluty i technologia blockchain zmieniają sposób, w jaki postrzegamy finanse i płatności, ale wciąż brakuje im realnej integracji z codziennym zarządzaniem pieniędzmi. PayFi łączy zalety blockchaina z tradycyjnymi systemami płatniczymi, eliminując pośredników, co przyspiesza transakcje, zwiększa bezpieczeństwo i chroni tożsamość użytkowników. Dzięki technologii blockchain każda operacja jest niezmienna i audytowalna, a inteligentne kontrakty ograniczają ryzyko oszustw i błędów, tworząc bardziej przejrzysty i efektywny ekosystem płatniczy. „To nowy model płatności, który zmienia transakcje kryptowalutowe poprzez zapewnienie natychmiastowych rozliczeń i zwiększonego bezpieczeństwa, co czyni go szczególnie wartościowym w różnych obszarach: od e-commerce po płatności transgraniczne” – mówi Alvin Kan, COO Bitget Wallet.

PayFi nie tylko usprawnia tradycyjne systemy płatności, ale także otwiera drzwi do transakcji, które dotąd były poza zasięgiem standardowych finansów. Kluczową rolę odgrywa tu tokenizacja rzeczywistych aktywów (RWA – Real-World Assets), pozwalająca na cyfrowe odwzorowanie fizycznych dóbr, takich jak nieruchomości, dzieła sztuki, surowce czy udziały w firmach. Dzięki temu tokeny mogą pełnić zarówno funkcję aktywów inwestycyjnych, jak i środków płatniczych. Co więcej, podział wartości fizycznych aktywów na mniejsze jednostki sprawia, że inwestowanie staje się bardziej dostępne – otwierając rynek dla szerszego grona użytkowników, a nie tylko dla dużych inwestorów.

E-commerce i płatności międzynarodowe

Pierwszą branżą, która najprawdopodobniej szeroko wdroży model PayFi, jest e-commerce. To odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów, którzy oczekują błyskawicznych transakcji, eliminacji chargebacków (obciążeń zwrotnych) i możliwości płatności w kryptowalutach. Równie istotnym obszarem są płatności międzynarodowe – w tradycyjnym systemie ich realizacja może trwać kilka dni, a prowizje sięgają nawet 6,35 proc., co w skali globalnej oznacza miliardy dolarów dodatkowych kosztów. PayFi minimalizuje te problemy, oferując szybkie, tańsze i bardziej dostępne rozwiązania, które mogą przyspieszyć ekspansję firm na międzynarodowe rynki. „Wysokie koszty i skomplikowane zarządzanie finansami to bolączka wielu firm. Automatyzacja procesów finansowych oparta na PayFi umożliwia zarządzanie płatnościami i rozrachunkami oraz konwersjami kryptowalut na waluty fiat, co obniża koszty i usprawnia rozliczenia” – wyjaśnia Kan.

Potrzeba dalszej integracji z systemami bankowymi

Rosnące zainteresowanie kryptowalutami i technologią blockchain pokazuje, że świat finansów jest gotowy na innowacje, które wykraczają poza tradycyjne modele płatności i inwestycji. Jednocześnie globalne trendy, takie jak rosnąca inflacja, ograniczony dostęp do gotówki i postępująca cyfryzacja finansów, przyspieszają poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych rozwiązań. W tym kontekście PayFi może odegrać kluczową rolę, oferując szybsze, tańsze i bardziej transparentne transakcje. Jego dalsza integracja z systemami bankowymi oraz rozwój w takich sektorach, jak logistyka, ubezpieczenia czy zarządzanie łańcuchami dostaw mogą sprawić, że stanie się jednym z fundamentów przyszłości finansów, wyznaczając nowe standardy w globalnej gospodarce.

Źródło: Bitget

Oprac. GS

