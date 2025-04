Wieś z własną stacją metra. Już wkrótce, w Polsce

To nie jest primaaprilisowy żart. Już za kilkanaście miesięcy będziemy mieć w Polsce pierwszą wieś z dostępem do metra. Chodzi o podwarszawską miejscowość Mory w gminie Ożarów Mazowiecki zamieszkałą przez 131 osób. Jak to możliwe? Otóż 300 metrów od granic administracyjnych Mor postanie końcowa stacja linii metra M2. Pierwsi pasażerowie będą mogli z niej skorzystać w przyszłym roku.

Inwestycja ruszyła w 2010 roku. Linia łączy zachodnią i wschodnią Warszawę. Obecnie stacje krańcowe to Bródno i Bemowo. Na wschodzie linia jest ukończona, ale na zachodzie jej budowa ciągle trwa. Do wykonania zostały trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Gotowa jest oczywiście linia M1, łącząca Kabaty z Młocinami, ale Warszawa już szykuje się do budowy trzeciej i czwartej linii metra. M3 ma liczyć 9 km i obejmować siedem stacji. Krańcowe to Stadion Narodowy i Gocław. Prace mają ruszyć za cztery lata. Z kolei linia M4 ma połączyć Tarchomin z Wilanowem. Szacuje się, że ta inwestycja zostanie ukończona do 2050 roku.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Już drążą tunel! Rewolucja kolejowa na południu Polski

Marcowa inflacja wciąż dotkliwie wysoka

Efekt Tuska: lawina zwolnień grupowych!

»»Migranci w Polsce - mieszkańcy Zambrowa boją się wychodzić z domów – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24