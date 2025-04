Uważaj na te produkty, kiedy przyjmujesz leki

Zdrowa dieta oparta na owocach, przyprawach i ziołach wydaje się zawsze dobrym wyborem. Jednak niektóre z nich mogą wpływać na działanie leków – osłabiać ich skuteczność lub wręcz przeciwnie, nasilać ich działanie i skutki uboczne. Jeśli regularnie zażywasz leki, warto wiedzieć, które produkty mogą powodować niepożądane interakcje.

Jak to działa?

Głównym mechanizmem odpowiedzialnym za interakcje owoców z lekami jest ich wpływ na enzymy wątrobowe, zwłaszcza cytochrom P450 (CYP3A4), oraz na białka transportowe, takie jak glikoproteina P. Enzymy te odpowiadają za metabolizm wielu substancji leczniczych, a ich zahamowanie lub indukcja może prowadzić do istotnych zmian we krwiobiegu leków – zarówno ich nadmiernej kumulacji, jak i przedwczesnej eliminacji.

Owoce mogące zaburzać działanie leków

• Grejpfrut, pomelo i gorzka pomarańcza - te owoce mogą spowolnić metabolizm leków w wątrobie, co prowadzi do ich kumulacji w organizmie i ryzyka przedawkowania. Dotyczy to zwłaszcza leków na serce (statyny, blokery kanału wapniowego) i immunosupresantów.

• Żurawina - popularna przy infekcjach dróg moczowych, ale może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, zwiększając ryzyko krwawień.

• Karambola - niewinnie wyglądający owoc gwiaździsty może być niebezpieczny dla osób z chorobami nerek i wpływać na metabolizm leków neurologicznych oraz onkologicznych.

• Granat i papaja - granat może nadmiernie obniżać ciśnienie krwi, a papaja zwiększać ryzyko krwawień, jeśli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe.

Przyprawy i zioła, które mogą wchodzić w interakcje z lekami

• Imbir, kurkuma i chilli - naturalne składniki o działaniu przeciwzapalnym, ale także rozrzedzającym krew. Mogą wzmacniać działanie leków przeciwzakrzepowych, co zwiększa ryzyko krwawień.

• Dziurawiec - jeden z najczęściej wymienianych składników pod kątem interakcji. Może osłabiać skuteczność antykoncepcji hormonalnej, leków antydepresyjnych i niektórych leków na serce.

• Miłorząb japoński - często stosowany dla poprawy pamięci i koncentracji, ale może wzmagać działanie leków rozrzedzających krew, podobnie jak imbir czy kurkuma.

• Lukrecja - może zwiększać ciśnienie krwi i wpływać na poziom potasu w organizmie, co jest groźne zwłaszcza dla osób przyjmujących leki moczopędne czy stosujących terapię nadciśnieniową.

• Ostropest plamisty - choć znany jest ze swojego korzystnego wpływu na wątrobę, może zmieniać metabolizm niektórych leków, zwłaszcza tych rozkładanych przez enzymy wątrobowe. • Jak unikać niebezpiecznych interakcji? -

Jeśli przyjmujesz jakiekolwiek leki, warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed wprowadzeniem do diety większych ilości wymienionych produktów. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest popijanie leków wodą i unikanie spożywania niektórych owoców czy ziół w krótkim odstępie od zażycia leków.

Pamiętaj, że zdrowa dieta to podstawa, ale równie ważna jest świadomość, jak niektóre składniki wpływają na organizm w połączeniu z lekami. W razie wątpliwości – zawsze warto skonsultować się ze specjalistą.

Filip Siódmiak

»» O diecie i zdrowiu czytaj tutaj:

Jak dobrać odpowiedni rodzaj tłuszczu?

Po czym poznać dobrą, oryginalną i świeżą oliwę?

Jak to w końcu jest z olejem palmowym?

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.