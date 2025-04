Giełda to dla Polaków tylko inwestycyjny margines

Polacy obawiają się lokować swoje oszczędności na rynku kapitałowym – podaje PIE w najnowszej edycji swojego tygodnika. Tylko 4,5 proc. aktywów gospodarstw domowych ulokowanych jest w akcjach.

„Polska jest krajem w UE charakteryzującym się jednym z najwyższych poziomów oszczędności zakumulowanych w postaci gotówki i depozytów, przy słabym zainteresowaniu rynkiem kapitałowym. Na koniec 2023 r. gotówka i depozyty stanowiły łącznie 78,4 proc. ogółu aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych, podczas gdy akcje notowane na rynkach GPW osiągnęły udział na poziomie 4,5 proc., co czyniło je najbardziej popularnym instrumentem w segmencie rynku kapitałowego. Na Głównym Rynku GPW stale zauważalny jest bardzo niski udział inwestorów indywidualnych, którzy w całym 2024 r. wygenerowali 13 proc. obrotów, a w samej II połowie roku tylko 12 proc.” - informuje Polski Instytut Ekonomiczny w najnowszej edycji „Tygodnika PIE”.

Brak zaufania do rynku kapitałowego oraz instytucji finansowych

Analitycy PIE wśród przyczyn niskiego zainteresowania giełdą wśród inwestorów indywidualnych w Polsce wymieniają brak zaufania do rynku kapitałowego oraz instytucji finansowych. Jednocześnie depozyty bankowe postrzegane są jako bezpieczny produkt oferowany przez podmiot godny zaufania, jakim jest bank.

„Kolejną barierą inwestowania na giełdzie jest niechęć inwestorów indywidualnych do podejmowania ryzyka w sytuacji atrakcyjnych alternatyw, do których zalicza się obligacje i nieruchomości. Wobec obu tych kategorii aktywów występują preferencje podatkowe w stosunku do rynku akcji. W przypadku obligacji ma to miejsce, jeśli ich zakup nastąpi poprzez konto emerytalne (IKE lub IKZE). W przypadku nieruchomości zachętą jest zwolnienie z podatku z inwestycji w nieruchomości po pięciu latach bądź w przypadku zainwestowania w kolejną nieruchomość oraz obowiązująca niższa stawka opodatkowania dochodów z najmu” – napisali analitycy PIE.

Dodali, że Polacy obawiają się również, że dysponują niewystarczającymi środkami do zainwestowania w akcje. Ponadto, wskazują na swoją zbyt małą wiedzę, co może przekładać się na utratę posiadanych zasobów. W „Tygodniku PIE” zostały zacytowane wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Fundacji GPW, według których tylko 12 proc. ankietowanych oceniło swoją wiedzę o giełdzie jako dużą lub raczej dużą. Z kolei tylko 32 proc. badanych słyszało o akcjach i umie scharakteryzować ten rodzaj aktywów.

Problem niedostatecznej wiedzy i odpowiedniej edukacji w obszarze inwestowania ujawnia się także w innych krajach. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w 2022 r. dla Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), wśród mieszkańców dziewięciu różnych krajów (w tym USA i Chin) 40 proc. ankietowanych podjęło decyzję o rezygnacji z inwestowania z powodu braku wiedzy, jak to zrobić. Z kolei ok. 70 proc. wszystkich osób uczestniczących w badaniu inwestowałoby chętniej lub więcej, gdyby zostało wcześniej wyedukowanych finansowo na wyższym poziomie.

