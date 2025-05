Dramat w porcie Gdynia: terminal zbożowy sparaliżowany!

Port Gdynia informował, że w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą terminala zbożowego, zaproponował przedłużenie umowy do czasu zakończenia procedury dotychczasowemu najemcy – spółce Mondry. Ta jednak odmówiła i zamierza opuścić port do końca czerwca – informuje portal gospodarkamorska.pl. „To katastrofalna wiadomość dla polskiego rolnictwa” – komentuje były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk

Port chciał, by operator pozostał w porcie do czasu przejęcia terminala przez nowego w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. Mondry jednak nie przyjął oferty – informuje portal gospodarkamorska.pl.

Portal cytuje Pierre’a Pagesa, prezesa spółki Mondry, który tłumaczy, że „Port nie przedstawił warunków przedłużenia umowy dzierżawy, które pozwalałyby na dokonanie inwestycji niezbędnych w celu osiągnięcia rentowności działalności terminalu w obecnych uwarunkowaniach rynkowych”. Prezes zaznacza, że terminal jest w złym stanie technicznym i wymaga inwestycji, jednak oczywistym jest, że Mondry nie będzie chciał inwestować w obiekt, którego lada moment nie będzie mógł używać. Pages dodał jeszcze, że spółka przedstawiła portowi inne rozwiązanie sytuacji, ale zostało ono odrzucone – informuje gospodarkamorska.pl.

W związku z tym Mondry rozpoczął proces zwolnień grupowych, jako że terminal zostanie zamknięty w określonym w umowie terminie 30 czerwca. Pracę stracić może ok. 50 osób. Większość z nich będzie formalnie zatrudniona przez spółkę jeszcze trzy miesiące po zamknięciu obiektu.

Wyłączenie Terminala Zbożowego w Gdyni to prezent od Tuska dla nowego kanclerza Niemiec. Spadki przeładunków w polskich portach to efekt przekierowania masy ładunkowej do niemieckich portów. Katastrofalna wiadomość dla polskiego rolnictwa - komentuje na X tę kuriozalną suytuację Marek Gróbarczyk, były minister gospodarki morskiej.