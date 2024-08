Polacy mają pieniądze... i chcą je wydać! Kto zyska?

Nad Wisłą przybywa osób chcących zwiększać swoje wydatki. To bardzo dobra wiadomość dla firm - czytamy w środowym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”.

Gazeta zauważa, że optymizm zdecydowanie wraca na rynek handlowy, a Polakom rośnie chęć do kupowania. „Od stycznia 2024 roku wskaźnik nastrojów konsumenckich utrzymuje się na plusie” – wynika z badania Consumer Panel Services GfK, które w punktach mierzy nastawienie kupujących.

Rosnące wyniki

Jak czytamy, w ciągu sześciu miesięcy wskaźnik ten urósł do 3,5 pkt. Dla porównania, w 2019 r., kiedy nastroje były najlepsze, wynosił ok. 7 pkt, a od pandemii do końca 2023 r. był ujemny (co oznacza, że pesymistów było więcej niż optymistów).

„Z jednej strony jesteśmy coraz bardziej gotowi na zwiększanie wydatków, ale z drugiej przyzwyczailiśmy się już do wyszukiwania promocji i łowienia okazji w sklepach. A to stanowi spore wyzwanie dla sieci handlowych” – powiedział, cytowany w tekście, Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi Consumer Panel Services GfK.

To oni zyskają

Z danych tej firmy wynika, że w I półroczu 2024 r. rynek spożywczy i chemiczny urósł wartościowo o 8 proc., a ilościowo o 6 proc. Do tego 41 proc. Polaków chce wydawać więcej na codzienne zakupy - to o 9 pkt proc. więcej niż rok temu.

„Wzrosty płac, także tej minimalnej, wzrosty w sektorze publicznym – to wszystko powoduje wzrost dochodu rozporządzalnego” – wyjaśnił Szymon Mordasiewicz, dyrektor zarządzający w Consumer Panel Services GfK. Dodał, że przy niskiej stopie bezrobocia konsumenci zaczynają czuć się bezpieczniej.

