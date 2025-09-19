Prezydent z mocnym poparciem. Fala sympatii młodych Polaków

57,5 proc. badanych ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego pozytywnie, przeciwnego zdania jest 32,9 proc. - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Nowego prezydenta negatywnie ocenia 38 proc mieszkańców wsi, ale sympatią darzą go osoby w wieku 18-29 lat (73 proc.).

Respondentom zadano pytanie, jak oceniają Karola Nawrockiego w roli prezydenta RP.

Większość ankietowanych, bo 57,5 proc. ocenia pozytywnie obecnego prezydenta, z czego 25 proc. z nich zdecydowanie pozytywnie, a 32,5 proc. raczej pozytywnie. Przeciwnego zdania jest 32,9 proc. badanych. Zdecydowanie negatywnie prezydenturę Nawrockiego oceniło 12,6 proc. z nich, a raczej negatywnie 20,3 proc.

Wieś i duże miasta bardziej powściągliwe

Nowy prezydent najbardziej krytycznie jest oceniany przez mieszkańców wsi - 38 proc. ankietowanych ocenia go negatywnie. Negatywnie ocenia go też 36 proc. mieszkańców dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców. Z kolei, najlepszy wynik zyskuje wśród mieszkańców małych miast do 50 tys. (60 proc. pozytywnych ocen). Portal zauważył, że dotychczas wieś była uznawana za twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości.

»» Zobacz wyniki rankingu zaufania polityków we wrześniu 2025 r. czytaj tutaj:

Prezydent na czele rankingu zaufania. Kto za nim?

Prezydent Karol Nawrocki z Pierwszą Damą w czasie uroczystości zaprzysiężenia 6 sierpnia / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

Trzy czwarte młodych Polaków ocenia pozytywnie Karola Nawrockiego

Z badania wynika, że Nawrocki ma dobre notowania w grupie wiekowej 18-29 lat, tam pozytywnie ocenia go 73 proc. badanych, a negatywnie 27 proc. W grupie 30-39 l. pozytywnie ocenia go 67 proc., a negatywnie - 22 proc. Mniej zwolenników nowy prezydent ma w grupie osób w wieku od 40 do 49 lat, gdzie pozytywnie ocenia go 59 proc, a negatywnie 33 proc. Wśród osób z grupy 50-59 l. 53 proc. ocenia go pozytywnie, a 28 proc. negatywnie, a w przedziale 60-69 l. 57 proc. pozytywnie, a 35 proc. negatywnie. Natomiast spośród osób starszych w wieku 70 lat i więcej 42 proc. respondentów ocenia Nawrockiego pozytywnie, a aż 52 proc. negatywnie.

„ Kandydat z nizin społecznych, który zrobił oszałamiającą karierę, może się wielu podobać, zwłaszcza młodym. Imponuje im, czekają aż rozbije on system - duopol PO-PiS”- ocenił dla WP politolog prof. Antonii Dudek, zdaniem, którego zrozumiałe jest duże poparcie dla Nawrockiego w najmłodszej grupie wiekowej.

Karola Nawrockiego zdecydowanie lepiej w roli nowego prezydenta widzą mężczyźni (69 proc.), aniżeli kobiety (44 proc.).

Sondaż przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Gdy Tusk kopalnie zamyka, Ukraińcy na Śląsku chcą fedrować

Szok na budowach! Sierpniowe tąpnięcie w branży

Przebój? „Będą tak powszechne jak lokaty i obligacje”

»»Francuska sieć handlowa Carrefour wycofuje się z Polski – oglądaj w telewizji wPolsce24