Polityka kładzie się cieniem na wycenie złotego

Nie widać przestrzeni do dalszego, wyraźnego osłabienia złotego, choć niepewność co do wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich może być źródłem podwyższonej zmienności - oceniają ekonomiści Banku Millennium.

„Wynik I tury wyborów prezydenckich wpłynął na wzrost zmienności notowań złotego na początku nowego tygodnia, jednak zakres zmian nie był duży. W tym tygodniu publikowany będzie szereg danych z krajowej gospodarki, jednak wyznacznikiem notowań na krajowym rynku walutowym pozostaną zapewne krajowe czynniki polityczne” - napisano w raporcie Banku Millennium.

„Po zwyżce kursu EUR/USD, jaka została zanotowana w ostatnich dwóch dniach, nie widzimy przestrzeni do dalszego wyraźnego osłabienia złotego, szczególnie jeśli nie będą płynęły negatywne informacje z otoczenia zewnętrznego. Wskazania analizy technicznej sugerują możliwość ruchu kursu EUR/PLN w kierunku 4,3050” – dodano.

Wynik wyborów istotny dla średniookresowych perspektyw złotego

Ekonomiści wskazują jednak, że niepewność co do wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich może być źródłem podwyższonej zmienności.

„Szczególnie, że do minionego weekendu dla inwestorów bazowym scenariuszem była wygrana kandydata Koalicji Obywatelskiej. Stąd inwestorzy mogą reagować na wyniki kolejnych sondaży prezydenckich na II turę wyborów. Biorąc pod uwagę rozkład poparcia dla poszczególnych kandydatów, różnice pomiędzy R. Trzaskowskim i K. Nawrockim w II turze będą zapewne niewielkie, a ostateczny wynik będzie ważył się do dnia wyborów” - napisano w raporcie.

„Wynik wyborów prezydenckich będzie istotny dla średniookresowych perspektyw złotego, ponieważ może zweryfikować oczekiwania inwestorów co do rozstrzygnięć wyborów parlamentarnych w 2027 r.” - dodano.

Ekonomiści prognozują, że w najbliższych dniach USD/PLN może oscylować poniżej 3,80.

„Zakładane przez nas osłabienie euro do dolara przy spodziewanej stabilizacji złotego względem euro sugerują nieznaczną zniżkę kursu USD/PLN, który może oscylować nieco poniżej poziomu 3,80” - wskazują ekonomiści.

Rynek długu

„Miniony tydzień stał pod znakiem kontynuacji wzrostu stóp rynkowych. Stawki FRA wzrosły o nawet 15 pb. dla dłuższych tenorów, kontrakty IRS o 8-20 pb, natomiast rentowności obligacji zwiększyły się o 2-10 pb. W rezultacie zawężyły się nieznacznie spready kredytowe asset swap. Wzrostom krajowych stóp sprzyjały wcześniejsze mało gołębie wypowiedzi prezesa NBP oraz członków RPP, którzy zwracali uwagę, że potencjał do obniżek stóp w tym roku jest zbliżony do 100 pb., a kolejna obniżka mogłaby nastąpić nawet na jesieni” - oceniają ekonomiści Banku Millennium.

„Do tego doszedł niewielki przyrost rentowności na rynkach bazowych przy wzroście cen ropy naftowej. Sądzimy, że ruch wzrostowy rentowności mógł osiągnąć już lokalne apogeum. Po zbliżeniu do 5,50 proc. rentowność 10-latki rozpoczęła już ruch spadkowy” - dodają.

Ich zdaniem, czynniki makroekonomiczne, w tym dane z krajowej gospodarki, powinny wspierać dalszą zniżkę rentowności.

„Niemniej wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich i spadek szans na wygraną kandydata KO może przejściowo negatywnie wpłynąć na wycenę długu. Szczególnie, że wzrosły rentowności na rynkach bazowych, a spready kredytowe asset swap mogą się lekko rozszerzać przed aukcją obligacji wobec dodatniej emisji netto oczekiwanej tym miesiącu” - zaznaczają ekonomiści.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wycinka na działce. Deregulacja czy prezent dla deweloperów?

Niemcy stracą pół miliona miejsc pracy. „Chiński skok”

Paweł Borys: nie wrócimy już do zerowych stóp procentowych

»» Podliczono wszystkie głosy. Znamy wyniki ze 100 proc. komisji wyborczych – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24